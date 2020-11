Catania-Turris dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita la Turris nella 12ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Giuseppe Raffaele ospita la Turris di Francesco Fabiano nella 12ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei, che devono recuperare 2 gare, si trovano all'11° posto in classifica con 11 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i campani sono invece in 4ª posizione a quota 16, con un cammino di 4 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte e una partita da recuperare.

Negli 8 precedenti fra le due formazioni in competizioni ufficiali, i siciliani conducono sul piano statistico con 4 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta. I rossazzurri vengono da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate, i corallini hanno rimediato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle scorse 4 gare.

L'attaccante Emanuele Pecorino è il miglior marcatore del Catania con 2 goal segnati, mentre Luca Pandolfi, Luca Giannone e Daniele Franco sono i giocatori più prolifici della Turris con un bottino di 3 reti realizzate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Turris: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-TURRIS

Catania-Turris si giocherà domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Cibali-Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Angelucci della sezione di Foligno, è in programma alle ore 14.30.

La sfida Catania-Turris, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo, e visibile anche sulle moderne smart tv di ultima generazione mediante la app.

Considerati i problemi tecnici causati da alcuni attacchi informatici, dopo un accordo fra la stessa piattaforma e la Lega Pro, è stato deciso che tutte le partite del campionato di Serie C del mese di novembre siano trasmesse in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

La partita Catania-Turris sarà visibile gratuitamente in diretta streaming mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

Per avviare la diretta bisognerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure, in alternativa, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest'ultima.

Raffaele potrebbe affidarsi a Pecorino in coppia con Reginaldo in attacco. A centrocampo, in regia Welbeck è favorito su Rosaia, con Maldonado e Dall'Oglio al suo fianco come interni, mentre Albertini e Pinto si candidano a presidiare le due fasce. In difesa, davanti al portiere Martínez, è possibile la conferma di Zanchi nella linea a tre con Claiton e Silvestri.

Fabiano si affiderà ad Albagnale fra i pali, con Esempio, Di Nunzio e Rainone a comporre la difesa a tre dei torresi. Sulle fasce spazio a Da Alt a destra e Loreto a sinistra. In cabina di regia ci sarà Tascone, affiancato dai due interni di centrocampo Tascone e Giannone. Davanti tandem offensivo composto da Pandolfi e Fabio Longo.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Zanchi, Claiton, Silvestri; Albertini, Maldonado, Welbeck, Dall'Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo.

TURRIS (3-5-2): Albagnale; Esempio, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Franco, Tascone, Giannone, Loreto; Pandolfi, F. Longo.