Catania-Trapani dove vederla: Rai, Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Tutte le informazioni su data, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Catania-Trapani, valevole per i playoff di Serie C.

Catania e Trapani si affrontano nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C in un derby siciliano tutto da seguire.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Catania ha già superato due turni (eliminando prima la Reggina e poi il Potenza), mentre il Trapani è all'esordio assoluto in questi playoff dopo essersi piazzato al secondo posto nella regular season.

Per questo motivo il Trapani ha anche il vantaggio di essere testa di serie, come lo era stato il Catania nei due turni precedenti. Questa fase sarà l'ultima nella quale non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore, perché in caso di parità passa il turno la squadra meglio piazzata.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Catania-Trapani: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

CATANIA-TRAPANI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Catania-Trapani DATA 29 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Angelo Massimino, Catania ARBITRO Ivan Robilotta TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO CATANIA-TRAPANI

Catania-Trapani si gioca mercoledì 29 maggio 2019 allo Stadio Angelo Massimino di Catania, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Anche per questo turno non vale la regola dei goal in trasferta e a parità di goal tra andata e ritorno sarà la squadra testa di serie (il Trapani) a passare il turno.

Catania-Trapani non sarà trasmessa in diretta , ma soltanto in differita su Sportitalia alle ore 00.30. L'unica partita dei playoff per la quale è prevista la copertura tv è Arezzo-Pisa, che verrà trasmessa in diretta regionale su Rai Sport, solo per la regione Toscana.

La diretta di Catania-Trapani andrà in onda su Eleven Sports, come tutte le altre partite dei playoff di Serie C. La partita è visibile soltanto a pagamento per i possessori di un abbonamento o acquistando il singolo evento. Sarà possibile seguirla su pc tramite il sito ufficiale di Eleven Sports o su tablet e smartphone scaricando l'app dal vostro store.

CATANIA-TRAPANI IN DIRETTA SU GOAL

Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale di Catania-Trapani su Goal, con il racconto minuto per minuto della partita a cominciare dalle formazioni ufficiali. Oltre a Catania-Trapani, sul nostro live blog potrete seguire anche la diretta di tutte le altre partite in programma dei playoff.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Biagianti, Bucolo, Rizzo; Sarno; Di Piazza, Marotta. All. Sottil (squalificato, in panchina Cristaldi)

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Joao Silva, Lomolino; Aloi, Taugourdeau, Corapi; Tulli, Evacuo, Ferretti. All. Italiano