Catania-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania sfida la Ternana nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Cristiano Lucarelli sfida in casa la Ternana di Fabio Gallo nella semifinale di ritorno della Coppa di Serie C: la vincitrice sfiderà in finale la U23. La partita di andata, giocatasi lo scorso 29 gennaio, ha visto gli umbri imporsi per 2-0 al Liberati con reti di Partipilo e Torromino.

Gli etnei si sono qualificati alle semifinali eliminando Sicula Leonzio, Potenza e Catanzaro, mentre i rossoverdi hanno avuto la meglio di Olbia, Rieti, Fermana, Avellino e Siena.

Nei 28 precedenti in gare ufficiali, la Ternana conduce sul piano statistico con 10 vittorie, 10 pareggi e 8 successi rossazzurri. Per quanto riguarda invece le 14 gare disputate in Sicilia, gli etnei conducono con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 affermazioni delle Fere.

Gli etnei vengono dalla vittoria in trasferta contro la Cavese in campionato, mentre la Ternana è reduce dalla sconfitta di misura nel big match contro la capolista Reggina.

Biondi, Biagianti, Di Piazza e Curiale (attualmente infortunato) sono i giocatori andati a segno in questo torneo per il Catania, e hanno tutti realizzato una rete, Anthony Partipilo è invece il miglior marcatore della Ternana con un bottino di 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANIA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Ternana

Catania-Ternana Data: 13 febbraio 2020

13 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CATANIA-TERNANA

Catania-Ternana si disputerà il pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, è previsto alle ore 15.00. Sarà il 29° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Catania-Ternana sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti della di Serie C.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Catania-Ternana in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Cristiano Lucarelli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 e non avrà a disposizione 4 elementi: Noce, Saporetti, Dall’Oglio e Curiale, tutti infortunati. Davanti Barisic dovrebbe essere confermato come punta centrale, con Biondi, Mazzarani e Di Molfetta trequartisti alle sue spalle. In mediana Salandria potrebbe affiancare Biagianti. L'alternativa è Rizzo. Fra i pali Martínez rileverà Furlan, con linea difensiva che vedrà Calapai e uno fra Pinto e Calapai terzini, mentre Mbende e Silvestri dovrebbero comporre la coppia centrale.

Modulo speculare per Gallo, che potrebbe riproporre davanti la coppia d'attacco composta da Ferrante e Vantaggiato, con Partipilo a sostegno sulla trequarti. A centrocampo regia affidata a Paghera, con Palumbo e Salzano mezzali. In difesa Celli e Bergamelli comporranno la coppia centrale, mentre Parodi e Mammarella dovrebbero agire da terzini. In porta è probabile la conferma di Iannarilli.

CATANIA (4-2-3-1): Martínez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Biagianti; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Barisic.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Celli, Bergamelli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Salzano; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato.