Catania-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania di Giuseppe Raffaele sfida la Ternana di Cristiano Lucarelli, ex tecnico rossazzurro, nella 6ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei, penalizzati di 4 punti, sono settimi in classifica con 6 punti complessivi in 4 partite, frutto di un cammino di 3 vittorie e un pareggio, gli umbri si trovano al 4° posto a quota 9, con 2 vittorie e 3 pareggi in 5 gare.

Nei 33 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, prevalgono i pareggi, 13, a fronte di 12 successi dei rossoverdi e di 8 affermazioni rossazzurre. Il confronto più recente è quello disputatosi al Liberati il 5 luglio scorso per il 2° turno dei playoff di Serie C. La gara, terminata 1-1, determinò l'eliminazione del Catania e la qualificazione alla fase successiva delle Fere.

Quattro marcatori diversi finora per la squadra siciliana nelle prime 4 partite del torneo, mentre l'italo-uruguayano Cesar Falletti è il miglior marcatore della Ternana con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-TERNANA

Catania-Ternana si giocherà la sera di mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelino Nobile di Lentini per i lavori di rifacimento del manto erboso del Massimino. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

Il big match di Serie C, Catania-Ternana, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è previsto invece per il match una copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

La sfida Catania-Ternana sarà dunque visibile in diretta streaming su Eleven Sports, attraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi ccorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

Raffaele schiererà gli etnei con il 3-4-2-1. Il vertice offensivo sarà Sarao, con Bioni ed Emmausso alle sue spalle sulla trequarti. A centrocampo Maldonado e Rosaia agiranno da interni, con Albertini a destra ed Eros Pellegrini favorito a sinistra su Zanchi. In difesa, davanti al portiere spagnolo Martínez, la linea a tre difensiva sarà composta da Tonucci, Claiton e Silvestri.

Lucarelli risponderà con il 4-2-3-1 degli umbri. Davanti al portiere Iannarilli, in difesa Suagher e Boben formeranno la coppia centrale, con Defendi e Frascatore esterni bassi. Davanti al reparto arretrato giostreranno Palumbo e Proietti. In attacco il montenegrino Raicevic agirà da centravanti, con Partipilo, Falletti e Furlan come trequartisti alle sue spalle.

CATANIA (3-4-2-1): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Maldonado, Rosaia, E. Pellegrini; Biondi, Emmausso; Sarao.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic.