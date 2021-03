Catania-Teramo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita il Teramo nella 30ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-TERAMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Teramo

Catania-Teramo Data: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Primafila (numero 252 del satellite), Eleven Sports

Il Catania di Sergio Raffaele sfida in casa il Teramo di Massimo Paci nel lunch match della 30ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le formazioni si trovano in zona playoff: gli etnei sono quinti in classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, gli abruzzesi occupano l'8ª posizione a quota 39 punti, con 9 successi, 12 pareggi e 6 k.o.

Negli 8 confronti in gare ufficiali fra le due squadre prevalgono i pareggi, 4, a fronte di 3 successi dei siciliani e di un'unica affermazione dei biancorossi. Gli Elefanti sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, i Diavoli hanno ottenuto una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 giornate.

Manuel Sarao è il bomber rossazzurro con 7 reti realizzate nel torneo, mentre Francesco Bombagi e Carlo Ilari sono i migliori marcatori dei biancorossi con 6 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Teramo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-TERAMO

Catania-Teramo si giocherà la mattina di sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1, è in programma alle ore 12.30.

La partita Catania-Teramo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Primafila (numero 252 del satellite).

Il match sarà inoltre trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, e potrà essere visto anche sulle moderne smart tv scaricando l'applicazione dedicata. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Raffaele dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per gli etnei. Davanti Sarao può tornare titolare in coppia con Russotto, con Di Piazza, Golfo e il cipriota Vrikkis come alternative. Sulle due fasce potrebbero agire a piede invertito Calapai a destra e Albertini a sinistra, con Maldonado in cabina di regia e ai suoi lati Rosaia e Welbeck (in vantaggio su Dell'Oglio) come mezzali. In difesa, davanti al portiere Confente, linea a tre composta da Silvestri, Claiton e Tonucci.

Paci ritrova Piacentini e Bombagi dopo il turno di squalifica e manderà in campo gli abruzzesi con il 4-2-3-1. In porta ci sarà il portiere polacco Lewandowski. In difesa Vitturini e Tentardini saranno i due terzini, mentre Diakité e Piacentini comporranno la coppia centrale. In mediana agiranno Santoro e Arrigoni. Sulla trequarti Ilari e Costa Ferreira affiancheranno Bombagi. In attacco Pinzauti è favorito su Mungo come centravanti.

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Tonucci; Calapai, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Albertini; Sarao, Russotto.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.