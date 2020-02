Catania-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania sfida la Reggina nel big match del 26° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Cristiano Lucarelli sfida in casa la capolista Reggina nel big match della 26ª giornata del Girone C di Serie C. I siciliani sono ottavi in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, i calabresi guidano la graduatoria con 59 punti e un cammino di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 30 precedenti disputati in casa degli etnei in gare ufficiali (dalla Seconda Divisione alla ) dal 1929/30, i rossazzurri conducono ampiamente nel computo statistico con 15 vittorie, 11 pareggi e 4 affermazioni della Reggina. Nei 3 match giocati nella massima Serie A, invece, gli amaranto sono in vantaggio con 2 vittorie e un successo siciliano.

Il Catania è reduce da 2 vittorie, fra cui quella nell'ultima turno contro la Cavese, e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate di campionato, la Reggina invece ha ottenuto una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 partite nel torneo. In settimana inoltre il Catania ha pareggiato 0-0 in casa la semifinale di ritorno di Coppa Serie C con la Ternana, venendo estromesso dalla competizione in virtù del successo degli umbri per 2-0 nella gara di andata.

Matteo Di Piazza e Andrea Mazzarani sono i migliori marcatori dei rossazzurri con 6 reti ciascuno, mentre Simone Corazza è il bomber degli amaranto con un bottino di 14 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANIA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Reggina

Catania-Reggina Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CATANIA-REGGINA

Catania-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 31° confronto in gare ufficiali in casa degli etnei fra le due formazioni.

Il big match del Girone C di Serie C, Catania-Reggina, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Auteri.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Catania-Reggina in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Cristiano Lucarelli potrebbe optare a livello tattico per il 4-2-3-1, il modulo che ha dato maggiore equilibrio ai siciliani, anche se nella conferenza stampa della vigilia non ha escluso sorprese dal punto di vista tattico. Rispetto alla gara di Coppa in porta dovrebbe tornare Furlan, con Mbende e Silvestri al centro della difesa a quattro e Calapai e Pinto esterni bassi. In mediana potrebbe trovar spazio l'ex Salandria, in vantaggio su Biagianti, accanto ad uno fra Vicente (favorito) e Rizzo. Davanti Beleck sarà l'unica punta. Alle sue spalle ballottaggio fra Curcio e Mazzarani e fra Di Molfetta e Manneh nella linea di trequarti che sarà completata da Biondi.

Toscano si affiderà invece al 3-4-1-2 dovrà far fronte a quattro assenze importanti: mancheranno infatti capitan De Rose, squalificato, e gli infortunati Bresciani, Rolando e Doumbia. In mediana spazio allora al danese Nielsen come interno destro accanto a Nicolò Bianchi, mentre Blondett e Liotti dovrebbero presidiare le due fasce. In difesa, davanti al portiere Guarna, la linea a tre sarà composta da Loiacono, Gasparetto e Marco Rossi. Qualche dubbio davanti: si contendono una maglia sulla trequarti Sounas e Bellomo, con il primo in vantaggio, e Reginaldo e Corazza nel tandem d'attacco, con quest'ultimo favorito per affiancare 'El Tanque' Denis.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, M. Rossi; Blondett, Nielsen, N. Bianchi, Liotti; Sounas; Corazza, Denis.