Catania-Reggina dove vederla: Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Catania-Reggina è il big match del secondo turno dei playoff di Serie C: ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in tv e streaming.

E' una sfida dal sapore di quella che mette di fronte Catania e Reggina nel secondo turno dei playoff di Serie C.

Gli etnei, classificatisi al quarto posto nella regular season, fanno il loro esordio nei playoff e pescano una Reggina che è stata la peggiore piazzata delle squadre qualificate al secondo turno tra quelle del Girone C.

Nella fase precedente la Reggina ha avuto la meglio su Monopoli al Granillo grazie a un pareggio, ma in questo turno sarà invece il Catania ad avere due risultati su tre e agli amaranto servirà una vittoria per prendersi la qualificazione alla fase nazionale.

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

CATANIA-REGGINA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Catania-Reggina DATA 15 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Angelo Massimino, Catania ARBITRO Giovanni Ayroldi TV Eleven Sports/Sportitalia STREAMING Eleven Sports/Sportitalia

ORARIO CATANIA-REGGINA

Catania-Reggina si giocherà mercoledì 15 maggio 2019 allo Stadio Angelo Massimino, con fischio d'inizio alle 20.30. La sfida sarà in gara unica e in caso di parità al termine dei 90 minuti passerà la squadra meglio piazzata (in questo caso il Catania).

Per Catania-Reggina è prevista la copertura in chiaro in su Sportitalia. Per vedere la partita vi basterà sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre o su quello 225 del satellite per chi usa Sky. La telecronaca del match sarà affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Adrian Ricchiuti.

La visione in diretta di Catania-Reggina è invece come sempre disponibile su Eleven Sports, il portale che trasmette tutte le partite della Serie C. Il servizio è a pagamento e permette la visione solo ai possessori di un abbonamento, ma sarà possibile acquistare anche il singolo evento. Potrete seguire la partita su pc tramite il sito ufficiale o su tablet e smarphone scaricando l'app di Eleven Sports. La diretta streaming gratuita è invece disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia.

CATANIA-REGGINA IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le partite del secondo turno dei playoff di Serie C verranno raccontate in diretta testuale su Goal. Vi terremo aggiornati in tempo reale su tutto quanto succederà nelle sei partite in programma, a cominciare da Monza-Sudtirol che aprirà il turno alle 18.30.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Bucolo, Biagianti, Rizzo; Sarno; Marotta, Di Piazza.

REGGINA (3-5-2): Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Salandria, Zibert, De Falco, Strambelli, Procopio; Bellomo, Doumbia.