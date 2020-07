Catania, raccolta fondi dei tifosi: oltre 9mila euro per aiutare la squadra

I tifosi del Catania hanno raccolto oltre 9mila euro da destinare ai giocatori. Il tecnico Lucarelli: "Un gesto più unico che raro".

In campo nonostante i problemi economici che attanagliano la società: il Catania sarà di scena stasera in trasferta contro la Ternana nel match valido per il 2° turno dei playoff di Serie C, dopo aver sconfitto in rimonta la Virtus Francavilla per 3-2.

Il club etneo è in ritardo nel pagamento degli stipendi, situazione delicata che ha indotto la Curva Nord rossazzurra ad agire direttamente con una raccolta fondi lampo durata 48 ore.

E i risultati sono stati più che di rilievo: venduti 1852 biglietti per un totale di 9260 euro, cifra che sarà destinata alla squadra e al tecnico Cristiano Lucarelli che, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha voluto ringraziare la tifoseria per questo gesto d'affetto.