Catania-Potenza dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non vincono entrambe da due gare e anche per questo motivo il match tra Catania e Potenza, valido per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C, è destinato a riservare spettacolo e sorprese.

I rossazzurri di Francesco Baldini sono reduci dai due KO contro Taranto, nell'ultimo turno, e Foggia, nell'ultima al Massimino: è un periodo un po' complesso tra campo ed extracampo per gli etnei, alla ricerca di risposte importanti circa il futuro della società.

Gli uomini di Bruno Trocini finora non hanno mai vinto in trasferta e non conquistano un successo dallo scorso 7 novembre, in casa contro il Picerno: poi una sconfitta contro il Palermo e un pari, nello scorso weekend, contro il Monopoli.

In questa pagina troverete tutto sulla partita Catania-Potenza: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La gara tra Catania e Potenza, in programma sabato 27 novembre 2021, verrà disputata allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Fischio d'inizio fissato alle ore 14:30.

Ci sono diversi modi per seguire in diretta TV la sfida tra Catania e Potenza: il match verrà trasmesso su Sky Sport (al canale 257 del satellite), mentre tramite Eleven Sports sarà possibile seguire la partita sulle moderne Smart TV compatibili con l'app dedicata. Basterà aver attivato l'abbonamento, mensile o annuale, e accedere con i propri dati.

Sarà possibile seguire Catania-Potenza in diretta streaming tramite l'app di Sky Go o tramite Eleven Sports: in quest'yltimo caso, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento, mensile o annuale, basterà accedere sul sito della piattaforma da PC o accedere all'app da smartphone o dispositivi mobili.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Baldini punta sulle certezze: ancora assenti Pinto e Piccolo, in porta andrà Sala, difeso da Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi. A centrocampo spazio a Greco, Cataldi, che dovrebbe prendere il posto di Maldonado, e Rosaia, con Ceccarelli, Moro e Russini nel tridente.

Trocini conferma il 3-5-2 con Marcone tra i pali, Piana, Cargnelutti e Mattino in difesa. A centrocampo Coccia, Ricci, Sandri, Zenuni e Vecchi comporranno la linea a cinque alle spalle di Banegas e Salvemini, ma attenzione a Baclet.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Greco, Cataldi, Rosaia; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini

POTENZA (3-5-2): Marcone; Piana, Cargnelutti, Mattino; Coccia, Ricci, Sandri, Zenuni, Vecchi; Banegas, Salvemini. All. Trocini