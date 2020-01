Catania-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania sfida il Potenza nella 22ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Cristiano Lucarelli sfida il Potenza di Giuseppe Raffaele in uno dei big match della 22ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei si trovano al 7° posto in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, i lucani occupano invece il 4° posto a quota 39, con un cammino di 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Nel bilancio complessivo dei confronti ufficiali fra le due formazioni conducono gli Elefanti con 12 vittorie, 6 affermazioni dei Leoni e 5 pareggi in 23 confronti. In casa dei siciliani il computo statistico è ancor più nettamente dalla parte dei siciliani, con 8 successi, 2 pareggi e un'unica vittoria rossoblù, risalente alla Serie B 1966/67 (1-2).

Particolarmente doloroso per il Potenza fu però il pareggio della scorsa stagione per 1-1, che decretò l'eliminazione dai playoff promozione dei lucani. Questi ultimi vengono da 2 vittorie e 2 sconfitte, fra cui quella nell'ultimo turno con la Ternana, nelle ultime 4 partite di campionato, il Catania invece ha riportato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

Matteo Di Piazza è il bomber dei rossazzurri con 6 reti all'attivo, mentre Jacopo Murano, con lo stesso bottino realizzativo, è il miglior marcatore dei rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-POTENZA

Catania-Potenza si giocherà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 24° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Catania-Potenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Auteri.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire Catania-Potenza in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Cristiano Lucarelli dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 e operare alcune variazioni rispetto alla formazione che la scorsa settimana ha pareggiato fuori casa con la Virtus Francavilla. La prima è in attacco, dove Curiale rileverà per scelta tecnica Di Piazza, il quale partirà invece dalla panchina. La seconda in mediana, con Biagianti che partirà dal 1' al posto di un acciaccato Dall'Oglio. Per il resto sulla trequarti è sicuro del posto Biondi, mentre Di Molfetta e Barisic sono favoriti nei ballottaggi con Sarno e Manneh. In difesa i terzini dovrebbero essere Calapai e Pinto, con Silvestri e Andrea Esposito a comporre la coppia centrale davanti al portiere Furlan. Indisponibili anche Welbeck e Noce.

Assenze pesanti per Raffaele, che dovrà rinunciare per squalifica al brasiliano Emerson in difesa e a Manuel Ricci a centrocampo, mentre in attacco non ci sarà França per infortunio. Nel 3-5-2 dei lucani fra i pali ci sarà l'ex rossazzurro Ioime, con la difesa a tre che sarà composta da Sales, Giosa e Luigi Silvestri. Sule due fasce agiranno Viteritti a destra e Panico a sinistra, mentre Dettori sarà il playmaker e D'Angelo e Coppola giocheranno da mezzali. Murano e Ferri Marini comporranno infine il tandem d'attacco. Partirà dalla panchina Isgrò.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, T. Silvestri, A. Esposito, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Di Molfetta, Barisic; Curiale.

POTENZA (3-5-2): Ioime; Sales, Giosa, L. Silvestri; Viteritti, D'Angelo, Dettori, Coppola, Panico; Murano, Ferri Marini.