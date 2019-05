Catania-Potenza dove vederla: Eleven Sports, Sportitalia o Rai? Canale tv e diretta streaming

Catania e Potenza si affrontano nella gara di ritorno dei playoff di Serie C: tutte le notizie su orario, formazioni e dove vedere la partita.

La prima fase nazionale dei playoff di Serie C si conclude oggi con le partite di ritorno che varranno l'accesso all'ultimo turno prima della final four.

Catania e Potenza si affrontano negli ultimi decisivi 90 minuti dopo che la gara d'andata in Basilicata si era conclusa 1-1. Gli etnei si erano portati subito in vantaggio con Di Piazza, ma allo scadere è arrivato il pari di Franca.

Un risultato comunque favorevole per il Catania che essendo testa di serie avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Oltre ovviamente alla vittoria, ai rossazzurri basterà infatti pareggiare con qualsiasi risultato.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Catania-Potenza: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

CATANIA-POTENZA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Catania-Potenza DATA 22 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Angelo Massimino, Catania ARBITRO Giacomo Camplone ( ) TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO CATANIA-POTENZA

Catania-Potenza è in programma mercoledì 22 maggio 2019 allo Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.30 e al termine dei 90 minuti non sono previsti tempi supplementari e rigori. Inoltre non è valida la regola dei goal in trasferta: in caso di parità nei goal fatti passerà il Catania come testa di serie.

Per Catania-Potenza non è prevista nessuna diretta , così come per tutte le altre partite in programma. Rai Sport +HD trasmetterà solamente la differita di Pisa-Carrarese, in onda a partire dalle 22.30.

Catania-Potenza verrà trasmessa esclusivamente in diretta su Eleven Sports, che come noto detiene i diritti del campionato di Serie C. La visione della partita è possibile solo tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento. Per assistere al match potrete collegarvi direttamente sul sito ufficiale di Eleven Sports da pc o scaricare l'app per la visione su tablet o smartphone.

CATANIA-POTENZA IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire la diretta testuale di Catania-Potenza tramite il nostro live blog, sul quale vi racconteremo non solo il match del Massimino ma anche tutte le altre partite in programma dei playoff di Serie C, a cominciare da Catanzaro-Feralpisalò alle ore 17.

Sottil recupera Sarno, che dovrebbe giocare regolarmente sulla trequarti alle spalle di Di Piazza e Marotta. L'alternativa è l'impiego di Lodi, altrimenti destinato a partire in panchina lasciando spazio a Biagianti, Rizzo e Bucolo a centrocampo. Ballottaggio infine in difesa dove Baraye potrebbe far rifiatare Marchese.

Nel Potenza non recupera Giosa in difesa, mentre davanti dovrebbe rivedersi il bomber Franca dal primo minuto al centro del tridente completato da Guaita e Longo. Possibile panchina iniziale per Lescano.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Rizzo, Biagianti, Bucolo; Sarno; Di Piazza, Marotta.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Émerson, Sepe; Coppola, Dettori, Matera, Panico; Guaita, França, Longo.