Catania-Picerno dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANIA-PICERNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Picerno

Catania-Picerno Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Punti pesanti in palio nella ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C che vedra il Catania ospitare il Picerno: tra le due pochi punti di distanza.

Il Catania, reduce dalla bella vittoria contro la Turris per 1-3 grazie a un super Luca Moro, vive l'ennesimo periodo cruciale della situazione legata al suo futuro, tra l'asta giudiziaria e la possibile penalizzazione in classifica.

Il Picerno, invece, vuole continuare a sorprendere dopo il 3-0 rifilato al Monopoli con le reti di Parigi, Allegretto e D'Angelo e a confermarsi come una bella realtà, che in squadra può vantare l'ex Serie A Reginaldo.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Picerno: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-PICERNO

Il match tra Catania e Picerno, in programma sabato 12 febbraio 2022, verrà giocato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania, con fischio d'inizio fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE CATANIA-PICERNO IN TV

Sarà possibile seguire Catania-Picerno in diretta TV su Eleven Sports: sarà necessario scaricare l'app su una moderna Smart TV e dopo essersi registrati, e aver attivato l'abbonamento, selezionare l'evento.

CATANIA-PICERNO IN DIRETTA STREAMING

In streaming Catania-Picerno verrà trasmessa da Eleven Sports: basterà collegarsi al sito della piattaforma e, se in possesso dell'abbonamento mensile o annuale, selezionare l'evento.

Un'altra opzione è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-PICERNO

Baldini, squalificato, punta sul 4-3-3, ma con diversi dubbi di formazione: Sala in porta con Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto in difesa. In mediana Rosaia e Greco confermati, con Provenzano al posto di Cataldi, squalificato. In avanti Biondi, Moro e Russotto comporranno il tridente con Russini, non al meglio, in panchina.

Colucci con il solito 4-2-3-1 con Viscovo tra i pali, FInizio, De Franco, Allegretto e Guerra in difesa; Dettori e Pitarresti giocheranno dietro a De Cristofaro, Reginaldo e D'Angelo. La punta sarà Parigi.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Biondi, Moro, Russotto.

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; Dettori, Pitarresi; De Cristofaro, Reginaldo, D'Angelo; Parigi.