Catania-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Palermo

Catania-Palermo Data: 12 dicembre 2021

12 dicembre 2021 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sarà il Derby di Sicilia numero 63 quello che verrà disputato domenica, valido per la 18a giornata del Girone C di Serie C: il Catania ospita il Palermo per il Derby più sentito dell'isola.

I rossazzurri di Francesco Baldini sono reduci dalla sconfitta di Latina, rimediata a causa del super goal di Sane nel primo tempo: una sola vittoria, contro il Potenza, nelle ultime 4 per gli etnei, alla vigilia dell'ennesimo periodo cruciale dal punto di vista societario.

I rosanero di Clemente Filippi, invece, nell'ultimo turno hanno vinto in extremis contro il Monopoli grazie al goal di Brunori, conquistando stabilmente il secondo posto in classifica, a -5 dal Bari, che sarà l'ultimo avversario del Palermo in questo 2021.

L'ultimo precedente è quello disputato lo scorso 3 marzo e risolto al 60' dalla rete di Mario Alberto Santana: l'ultimo in Serie A, invece, risale alla stagione 2012/13, quando al Massimino Josip Ilicic riuscì a pareggiare il momentaneo vantaggio del "Pitu" Pablo Barrientos.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Palermo: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-PALERMO

Il Derby di Sicilia tra Catania e Palermo, in programma domenica 12 dicembre 2021, verrà disputato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania: il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE CATANIA-PALERMO IN TV

Sarà possibile seguire in diretta TV Catania-Palermo tramite Eleven Sports: basterà aver attivato lo speciale abbonamento, mensile o annuale, e selezionare l'evento nell'app presente nelle moderne Smart TV.

La sfida sarà "Match of the week", con collegamenti e ampio pre e post-partita e interviste ai protagonisti.

CATANIA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Catania e Palermo sarà visibile in diretta streaming attraverso Eleven Sports: una volta eseguito l'accesso sul sito basterà registrarsi e attivare l'abbonamento, quindi selezionare l'evento.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-PALERMO

Baldini con alcuni dubbi di formazione: non è ancora chiaro se il "caso Ceccarelli", fuori per non ben precisati "motivi personali", rientrerà o meno. Sala dovrebbe tornare in porta, invece, con Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi in difesa. In mediana spazio a Izco, Rosaia e Greco, ma bisognerà valutare fino all'ultimo le condizioni di Provenzano, mentre Maldonado dovrebbe andare in panchina. In avanti, in assenza di Ceccarelli, Russotto, Moro e Russini dovrebbe essere il tridente.

Filippi può contare su Marconi, al rientro dalla squalifica, e dovrebbe andare con il solito 3-5-2 che dal suo esordio in panchina, proprio nell'ultimo Derby di Sicilia disputato, lo ha visto trasmettere una precisa idea di calcio ai suoi. In porta Pelagotti, con Buttaro, Marconi e Perrotta in difesa. In mediana Accardi potrebbe giocare al posto di Almici, con Dall'Oglio (ex), De Rose, Odjer (altro ex) e Valente. In attacco l'unico certo del posto è Brunori: accanto a lui ballottaggio Soleri-Fella-Silipo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Izco, Rosaia, Greco; Russotto, Moro, Russini. All. Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotti; Accardi, Dall'Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Brunori, Soleri. All. Filippi