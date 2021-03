Catania-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby siciliano nella 28esima giornata di Serie C, tra Catania e Palermo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Si tratta delle partita più importante e più sentita, sia per il Catania, sia per il Palermo. Una gara che potrebbe dare un volto diverso ad una intera stagione. Il Derby siciliano della 28esima giornata di Serie C, del girone C, si prospetta più importante che mai.

In classifica il Palermo affronta una crisi abbastanza seria, con il nono posto in classifica, distante 29 punti dalla capolista Ternana. Messo meglio il Catania, a quota 40 punti e stazionante al quinto posto della graduatoria.

Avvicinamento di fuoco alla partita soprattutto per il Palermo, che dopo la sconfitta contro la Viterbese, ha deciso di esonerare l'allenatore Roberto Boscaglia. A sostituirlo sarà l'attuale tecnico in seconda, Giacomo Filippi. Squadra in ritiro in vista del Derby.

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-PALERMO

Catania-Palermo si disputerà martedì 3 marzo 2021, sul palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20.30.

La partita tra Catania e Palermo sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 257 del satellite).

Catania-Palermo potrà essere vista ovviamente anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Palermo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Raffaele opterà ancora per il suo 4-2-3-1, con Sarao prima punta ed il tridente Russotto-Golfo-Manneh alle sue spalle. Dall'Oglio e Welbeck a formare la diga tutta quantità a centrocampo. Pinto e Calapi esterni della difesa a quattro, con Silvestri e Giosa in mezzo.

Prima formazione ufficiale per Filippi, di difficile previsione. Assenti gli squalificati Saraniti, Almici e Odjer; gli infortunati Doda, Corrado e Lancini. In dubbio Valente. Il modulo potrebbe essere ancora il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Rauti, Lucca e Floriano.

CATANIA (4-2-3-1): Confente; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Dall’Oglio, Welbeck; Russotto, Golfo, Manneh; Sarao.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Marconi, Crivello; Luperini, De Rose, Martin; Rauti, Lucca, Floriano.