Catania-Paganese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tutto su Catania-Paganese: data, ora, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

CATANIA-PAGANESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Catania-Paganese

• Data: domenica 27 settembre 2020

• Orario: 15:00

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

NIente sciopero dei calciatori, la stagione di Serie C inizierà regolarmente questo weekend. Catania e Paganese, inserite nel Girone C, si affronteranno allo Stadio Massimino nella prima giornata. I rossazzurri hanno portato avanti un radicale cambiamento a livello societario nel corso dell'estate. In panchina è arrivato Raffaele al posto di Lucarelli, mentre in campo non ci sarà più capitan Biagianti.

A un grande addio corrisponde però un grande ritorno, quello di Mariano Izco, che vestirà nuovamente la maglia del Catania dopo sei anni. Da segnalare anche l'acquisto del 37enne Reginaldo, reduce dall'ultima stagione con la Reggina, conclusa con la promozione in Serie B.

Altre squadre

Per quanto riguarda la Paganese, i cambiamenti sono stati sicuramente meno radicali. Anche i campani hanno salutato il loro capitano, Mariano Stendardo, ma in compenso avranno ancora per un altro anno il loro leader carismatico Francesco Scarpa, che ha raggiunto le 41 primavere. Confermato il tecnico Erra, mentre il colpo più importante è sicuramente quello del centrocampista Onescu dalla Virtus .

Nell'ultimo precedente al Massimino, il Catania si è imposto sulla Paganese per 2-1. Ma l'ultima sfida in assoluto in campionato è stata vinta dai campani lo scorso dicembre per 3-1.

Tutto su Catania-Paganese: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-PAGANESE

Catania-Paganese si giocherà domenica 27 settembre alle ore 15 allo Stadio Massimino. La partita si giocherà in contemporanea con altre due sfide della prima giornata del Girone C di Serie C: Teramo- e Trapani-Casertana.

Non è prevista alcuna diretta per Catania-Paganese. La partita sarà visibile in su Eleven Sports, che trasmetterà le partite di tutti i gironi di Serie C.

Per vedere Catania-Paganese, sarà necessario avere un abbonamento o acquistare la partita su Eleven Sports. La diretta streaming sarà visibile sul sito www.elevensports.com o tramite l'app della piattaforma, scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili.

CATANIA (3-5-2): Santurro; Zanchi, Calapai, Noce; Albertini, Izco, Rosaia; Welbeck, Biondi; Sarao, Curiale.

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Cigagna, Schiavino, Sbampato; Mattia, Bramati, Capece, Onescu, Perri; Diop, Isufaj.