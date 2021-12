CATANIA-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Catania-Monopoli

• Data: 22 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport (canale 252 satellite)

• Streaming: Eleven Sports

Ultima giornata del 2021 per la Serie C. Il Catania di Baldini dopo il pareggio nel derby contro il Messina affronta il Monopoli, lanciatissimo in classifica, al secondo posto in solitaria a meno 8 dal Bari. Un match che si preannuncia molto interessante con il duello tra due bomber: da una parte Luca Moro, 18 reti fin qui, e Ernesto Starita, 9 reti.

Il Catania ha 24 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte (sarebbero 26, ma bisogna contare i due punti di penalità per irregolarità amministrative). Sono 32 le reti segnate e 30 quelle subite. In casa la squadra di Baldini ha conquistato 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con 17 reti fatte e 13 subite. Sono due le vittorie per il Catania nelle ultime cinque gare con un pareggio e due sconfitte.

Il Monopoli, invece, ha ottenuto fin qui 34 punti frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte con 23 reti fatti e 14 subite. In trasferta di punti sono 11 con 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con 9 reti fatte e 11 subite. Nelle ultime cinque gare sono due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

All'andata il Monopoli ha vinto 3-0 sul Catania. L'ultimo precedente al Massimino, invece, vede i rossazzurri vittoriosi per 3-1 sui pugliesi.

Di seguito troverete molto altro riguardo a Catania-Monopoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni a dei consigli utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-MONOPOLI

Il match tra Catania e Monopoli, gara valevole per la 20/a giornata di Serie C, girone C, la prima del girone di ritorno, si giocherà mercoledì 22 dicembre. Il calcio d'inizio della sfida che si giocherà allo stadio Angelo Massimino di Catania è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE CATANIA-MONOPOLI IN TV

Catania-Monopoli si potrà vedere in diretta su Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Catania-Monopoli si potrà inoltre vedere su Sky Sport, al canale numero 252 del satellite. Non è invece prevista la diretta della partita su Rai Sport.

CATANIA-MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING

La gara del Massimino tra Catania e Monopoli si potrà vedere anche in streaming suEleven Sports, piattaforma visibile anche tramite questi supporti e non solo in tv. Infine, c’è un servizio che garantisce la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero e cioè 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-MONOPOLI

CATANIA (4-3-3) Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto

MONOPOLI (3-5-2) Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo.