Catania, Mascara contro Mughini: "Senza le tue camicie non ti conosce nessuno"

Giuseppe Mascara ha risposto a Giampiero Mughini dopo la rinnegazione della fede catanese: "Fai bene a tifare Juventus, non ti vogliamo".

A Catania è un'istituzione, quasi una leggenda: Giuseppe Mascara ha vissuto gli anni più belli da calciatore proprio nel capoluogo etneo, in due spezzoni nella stagione 2003/2004 e dal 2005 al 2011.

Grazie ai suoi goal, gli 'Elefanti' hanno scritto pagine indelebili della loro storia in Serie A, ottenendo un bellissimo ottavo posto nell'annata 2012/2013 e facendo addirittura meglio dell'Inter di Andrea Stramaccioni. Attualmente fa l'allenatore, senza contratto dopo sei mesi passati sulla panchina della Sancataldese in Serie D.

Recentemente, l'ambiente catanese è rimasto sconvolto dalle parole pronunciate dal noto opinionista Giampiero Mughini sulla sua fede juventina, rinnegando in un certo qual modo quella per il Catania, città in cui è nato. Queste le sue parole alla trasmissione 'Vieni da me', in onda su Rai 1.

"E per questo motivo io ho amato la Juve ed è stata la scelta più importante della mia vita. Pensa se io avessi amato l'Acireale o il Catania".

Parole che non sono passate inosservate proprio a Mascara, il quale non ha perso l'occasione di ribadire con fermezza l'amore verso i colori della città che per tanti anni lo ha trattato come un idolo.

"Sig. Mughini se non era per le tue camicie da Arlecchino ma cu minchia ti conosceva, tu non potrai mai capire cosa significa giocare o tifare per il CATANIA, hai fatto bene a tifare Juve. Uno come te noi non lo vogliamo".

Tanta voglia d'appartenenza, mostrata in passato e anche ora che quei goal da cineteca sono solo un lontano ricordo. Mascara e il Catania: un legame indissolubile.