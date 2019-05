Catania, Lo Monaco risponde al presidente del Potenza: "Venga accompagnato da Salvini"

Dopo l1-1 tra Potenza e Catania nella gara d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, il presidente dei lucani si è sfogato in maniera piuttosto polemica contro le decisioni dell'arbitro.

L'attacco del patron Caiata è piuttosto diretto, al punto da richiedere l'intervento dell'amministratore delegato del Catania Pietro Lo che ha replicato tramite una lunga nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

"Si tratta del solito show clownesco del presidente del Potenza, che spesso, quando non vince, si abbandona al soliloquio delirante. Chi mette in dubbio la regolarità delle gare, mettendo le mani avanti e chiedendo l’intervento delle istituzioni calcistiche, infatti, non ama il calcio e manca di serietà, di civiltà e di fair play.

Si tratta di atteggiamenti e parole irresponsabili che creano ambienti infuocati, come quello certificato dal coro “ladri, ladri” dal quale il presidente del Potenza non si è dissociato come avrebbe dovuto fare. Basta con il vittimismo, con le provocazioni e con le insinuazioni, ancor più gravi ed insulse considerando che il signor Salvatore Caiata è nel Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il presidente del Potenza, un’ottima squadra che non è il e quindi non credo debba sopportare chissà quali diffuse antipatie e rancorose vessazioni dei rivali frustrati, pare già sicuro di vincere la gara di ritorno: non troverà sul suo cammino soltanto il Catania ma l’intera città di Catania, con sana passione sportiva al fianco dei rossazzurri".