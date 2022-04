Catania-Latina dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANIA-LATINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Catania-Latina

• Data: 10 aprile 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Eleven Sports, Sky Sport 257 (Satellitare)

• Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Un occhio al campo, l'altro al Tribunale. Non c'è pace per il Catania che se, da un lato, dimostra grande senso di squadra, dall'altra devi trepidare per conoscere il proprio destino. I rossazzurri cercano ancora un posto per i playoff e affrontano al Massimino il Latina, in una sfida delicata per capire quale delle due squadre potrà ambire ad un piazzamento per la post season.

Il Catania, attualmente, ha 44 punti con una gara in meno, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. 53 reti fatte, ma anche ben 51 subite. Nelle ultime cinque gare, due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Al Massimino il rendimento è altalenante con solo 23 punti conquistati: 7 vittorie, ma anche ben 7 sconfitte con 2 pareggi.

Il Latina, invece, ha 44 punti realizzati con 12 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. Malissimo nelle ultime cinque gare con solo 2 punti conquistati e addirittura 3 k.o. di fila. Sono 37 le reti segnate con 42 goal subiti. Lontano dal Francioni sono 12 i punti con 3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte.

All'andata successo di misura del Latina sul Catania, mentre l'ultimo incontro al Francioni risale al 2015, successo del Catania per 2-1.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Latina: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-LATINA

La gara tra Catania e Latina, valevole per la 36/a giornata di Serie C, si giocherà domenica 10 aprile alle 14:30 presso lo stadio "Angelo Massimino" di Catania.

DOVE VEDERE CATANIA-LATINA IN TV

Sarà possibile seguire Catania-Latina in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento. Prevista la diretta pure su Sky Sport (canale 257 satellitare).

CATANIA-LATINA IN DIRETTA STREAMING

Catania-Latina potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento. La gara sarà in diretta anche su Sky Go.

L'articolo prosegue qui sotto

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-LATINA

CATANIA (4-3-1-2): Stancampiano; Albertini, Monteagudo, Ercolani, Zanchi; Cataldi, Greco, Rosaia; Simonetti; Sipos, Moro.

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Tessiore, Amadio, Barberini, Ercolano; Jefferson, Sane.