Ottava giornata in Serie C, il Catania ospita la Juve Stabia al Massimino: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Juve Stabia

Catania-Juve Stabia Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Altra gara "tradizionale" nel Girone C di Serie C: il Catania ospita la Juve Stabia per l'ottava giornata di campionato, tra precedenti storici e aspetti romantici di un match pronto a riservare sorprese importanti.

Il Catania è reduce dalla vittoria nella trasferta di Picerno, secondo successo della stagione rossazzurra: al "Donato Curcio" decisivo il rigore realizzato da Luca Moro, senza dubbio il giocatore più in forma della squadra di Francesco Baldini.

La Juve Stabia, lunedì, ha pareggiato per 0-0 al "Romeo Menti" contro il Palermo, sfiorando la rete del vantaggio, e della vittoria, nei minuti finali, dopo una gara sostanzialmente equilibrata per la formazione di Walter Novellino, ex della sfida.

I due club sono divisi da 4 punti in classifica, ma il Catania con ogni probabilità verrà penalizzato nelle prossime settimane con un -2. Curiosa sfida nella sfida tra Baldini e Novellino, il primo allenato dal secondo nella stagione 1999/00 al Napoli.

Sono 8 i precedenti in "casa" del Catania: 5 vittorie dei rossazzurri e 3 pareggi. Nella passata stagione 1-0 per i rossazzurri allora allenati da Giuseppe Raffaele al neutro di Lentini, successo conquistato grazie alla rete di Denis Tonucci, oggi capitano delle "Vespe".

ORARIO CATANIA-JUVE STABIA

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Juve Stabia:

Catania-Juve Stabia si giocherà domenica 10 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30. La gara verrà disputata allo stadio "Angelo Massimino" di Catania.

Non è prevista diretta televisiva per la partita Catania-Juve Stabia: la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Catania e Juve Stabia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

La sfida sarà "Match of the Week" su Eleven Sports, con un ampio prepartita, collegamenti da bordocampo e interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la gara.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Catania dovrà fare a meno di Luca Calapai, squalificato, mentre si attendono notizie sul recupero di Tommaso Ceccarelli, che comunque non dovrebbe essere del match dal primo minuto: Baldini confermerà Sala in porta, con Albertini, al rientro dall'influenza, a destra, Ercolani e Claiton al centro, con Monteagudo che potrebbe dare il cambio al compagno di reparto e Pinto a sinistra. A centrocampo Greco, Maldonado e Rosaia dovrebbero essere confermati, mentre in avanti Russini tornerà nel tridente insieme a Piccolo e Moro, con Russotto pronto a subentrare.

La Juve Stabia di Novellino si affiderà ancora una volta al 3-5-2 con Sarri tra i pali, difesa composta da Troest, Caldore e capitan Tonucci, lo scorso anno al Catania, viste le condizioni non ottimali di Cinaglia, che non è sceso in campo contro il Palermo. In mediana, la linea composta, da destra verso sinistra, da Donati, Altobelli, Schiavi, Squizzato e Rizzo potrebbe essere riconfermata in blocco, mentre in avanti ballottaggio Panico-Eusepi per una maglia da titolare, visto il recupero dell'attaccante in prestito dall'Alessandria, accanto a Evacuo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Claiton, Pinto; Greco, Maldonado, Rosaia; Piccolo, Moro, Russini. All. Baldini

JUVE STABIA (3-5-2): Sarri; Troest, Caldore, Tonucci; Donati, Altobelli, Schiavi, Squizzato, Rizzo; Eusepi, Evacuo. All. Novellino