Catania-Juve Stabia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania sfida la Juve Stabia nella 3ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania- Stabia

Catania- Stabia Data: 7 ottobre 2020

7 ottobre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania di Giuseppe Raffaele sfida in casa la Juve Stabia di Pasquale Padalino nella 3ª giornata del Girone C di Serie C. I siciliani sono in vetta alla classifica assieme a Ternana, Teramo e Bari, con 4 punti conquistati dopo le prime due gare, frutto di un pareggio con la Paganese e di una vittoria contro il Monopoli.

I campani hanno invece 3 punti, avendo perso la prima partita contro i pugliesi e avendo ottenuto il successo nella seconda contro la Vibonese.

Nei 13 confronti in gare ufficiali fra gli etnei e le Vespe, prevalgono i pareggi, ben 6, a fronte di 5 vittorie rossazzurre e 2 affermazioni gialloblù.

La squadra siciliana ha visto andare a segno finora i difensori Tommaso Silvestri e Claiton, mentre le 2 reti messe a segno dai campani portano la firma dell'attaccante Romero e del centrocampista Mastalli. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-JUVE STABIA

Catania-Juve Stabia si disputerà mercoledì 7 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelino Nobile di Lentini, che ospita le gare interne degli etnei per impraticabilità del manto erboso dello Stadio Massimino. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30.

La sfida Catania-Juve Stabia non godrà di alcuna copertura televisiva: la partita sarà infatti trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Attraverso Eleven Sports, dunque, sarà possibile seguire in diretta streaming la partita Catania-Juve Stabia sottoscrivendo un abbonamento o, in alternativa, acquistando il singolo evento.

Ci sono due modalità diverse per seguire la partita: tramite collegamento con il sito, selezionando il link della partita, oppure tramite l'app, scaricandola su smart tv, tablet e smartphone.

Giuseppe Raffaele dovrebbe mandare in campo il Catania con il 3-5-2. Davanti al portiere Martínez, la linea a tre sarà composta da Tonucci, Claiton e T. Silvestri. A centrocampo Calapai e Albertini potrebbe agire da esterni sulle due fasce laterali, con Vicente playmaker e Rosaia e Izco mezzali. In attacco tandel offensivo composto da Reginaldo, e Sarao.

Padalino schiererà la Juve Stabia con il 4-3-3. In attaco Romero agirà da centravanti, con Mastalli e Golfo al suo fianco nel ruolo di esterni offensivi. La regia potrebbe essere affidata a Berardocco, con Vallocchia e Scaccabarozzi mezzali. Dietro, davanti al portiere Tomei, Allievi e Rizzo terzini, mentre Troest e Codromaz formeranno la coppia centrale difensiva.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, T. Silvestri; Calapai, Rosaia, Vicente, Izco, Albertini; Reginaldo, Sarao.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Allievi, Troest, Codromaz, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi; Mastalli, Romero, Golfo.