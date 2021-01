Catania-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita il Foggia nella 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-

Catania- Data: 17 gennaio 2020

17 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky Primafila, Eleven Sports

Sky Primafila, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania di Giuseppe Raffaele ospita il Foggia di Marco Marchionni nel big match della 19ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le formazioni devono recuperare una partita e navigano al momento in zona playoff. Settimo posto in classifica per i siciliani, che hanno 25 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 5ª posizione per i pugliesi, portatisi a quota 28, con 8 vittorie, 4 pareggi e 5 k.o.

Nei 38 precedenti fra le due formazioni in gare ufficiali, prevalgono i pareggi, 18, a fronte di 13 successi dei Diavoletti e di 7 affermazioni degli etnei. Questi ultimi potrebbero avere prima della gara un nuovo proprietario, l'avvocato americano Joe Tacopina.

Il Catania ha riportato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta a Caserta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Foggia invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nei precedenti 4 impegni.

Altre squadre

Emanuele Pecorino è il miglior realizzatore dei siciliani con 5 goal, mentre Alessio Curcio, autore di 9 reti, è il bomber dei pugliesi. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-FOGGIA

Catania-Foggia si giocherà il pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Cibali - Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, è previsto per le ore 15.00.

Il big match Catania-Foggia sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, bisognerà prima aver sottoscritto un abbonamento.

Grazie ad Eleven Sports, la partita Catania-Foggia potrà essere vista in diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook, scaricando l'apposita app o collegandosi alla piattaforma.

Per avviare la diretta occorrerà cliccare in entrambi i casi sul link della partita.

Raffaele dovrebbe affidarsi in attacco a Sarao nel ruolo di centravanti, con Piccolo e Reginaldo trequartisti. Gli interni di centrocampo saranno Dell'Oglio e Welbeck, favoriti rispettivamente su Rosaia e Maldonado, mentre Albertini potrebbe spuntarla a destra su Calapai e Biondi agirà a sinistra, visto l'infortunio di Pinto. In difesa, davanti al portiere Confente, la linea a tre sarà composta da Tonucci, Tommaso Silvestri e Zanchi.

L'articolo prosegue qui sotto

Marchionni risponderà schierando i Diavoletti con il 3-5-2. Davanti tandem composto da Curcio e D'Andrea. Dalla panchina Baldé e Dell'Agnerllo. In mediana Salvi (favorito su Morrone) agirà da playmaker, con Vitali e Rocca interni e Del Prete e Di Jenno sulle due fasce. Fra i pali ci sarà Fumagalli, mentre Anelli, Gavazzi e Germinio formeranno la difesa a tre.

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Tonucci, T. Silvestri, Zanchi; Albertini, Dall'Oglio, Welbeck, Biondi; Piccolo, Reginaldo; Sarao.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Del Prete, Vitali, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea.