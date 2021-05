Catania-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming e formazioni della partita

Iniziano i playoff di Serie C. Il Catania affronta il Foggia nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

CATANIA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Foggia

Catania-Foggia Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 257)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 257) Streaming: Eleven Sports, Sky Go

Il Catania affronta il Foggia nel primo turno dei playoff di Serie C. Per i rossazzurri c'è il rammarico per aver chiuso la stagione al sesto posto con due punti di distanza rispetto alla Juve Stabia, ma in particolare c'è rabbia per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di non annullare la penalizzazione di due punti per irregolarità amministrative.

In campo, dunque, contro il Foggia, curiosamente l'ultima squadra affrontata dai ragazzi allenati da Francesco Baldini. Domenica scorsa è finita 2-2 tra rossazzurri e rossoneri con il doppio vantaggio del Foggia e poi la rimonta del Catania con doppietta di Golfo. Il Foggia allenato da Marco Marchionni è una delle sorprese della stagione anche in considerazione dell'esiguo tempo avuto per allestire la rosa a settembre.

Il Catania, in virtù del miglior piazzamento, gioca in casa e avrà a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno (vittoria o pareggio). Il Foggia, pertanto, dovrà fare gara d'attacco se vuole continuare la propria avventura nella post-season.

Il pareggio è il risultato più ricorrente tra le due squadre al Massimino: 13 pareggi, poi 5 vittorie per il Catania (l'ultima a gennaio 2-1) e una sola vittoria per il Foggia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-FOGGIA

Il primo turno dei playoff di Serie C vede a confronto il Catania contro il Foggia. I siciliani giocano in casa, allo stadio Massimino. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 17.30. La gara si giocherà a porte chiuse per via delle limitazioni derivate dal contenimento dell'emergenza Covid-19

La gara tra Catania e Foggia sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del primo turno dei playoff sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

La partita verrà trasmessa in pay per view anche su Sky Sport al canale 257.

Il match del Massimino tra Catania e Foggia verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. In alternativa sarà possibile vedere la partita su Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Catania e Foggia sarà possibile seguirlo anche tramite il nostro sito che realizzerà una diretta scritta di tutti i match del primo turno dei playoff con le azioni salienti e i gol da tutti i campi.

Alcuni dubbi di formazione per Baldini che verranno sciolti solo a ridosso della gara: 4-3-3, però, sarà il modulo di base con Martinez tra i pali, Calapai, Claiton, Silvestri e Pinto in difesa. Izco, Welbeck e Dall'Oglio in mediana. Golfo, Sarao e Reginaldo a formare il tridente offensivo.

3-5-2, invece, per Marchionni con Di Stasio tra i pali, Salvi, Germinio, Galeototafiore in difesa. Kalombo e Di Jenno esterni con Viale, Rocca e Garofalo in mezzo. Curcio e D'Andrea in attacco.

CATANIA (4-3-3): Martinez, Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco, Welbeck, Dall'Oglio; Golfo, Sarao, Reginaldo

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio; Salvi, Germinio, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Allenatore: Marchionni