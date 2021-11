Catania-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CATANIA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Da una parte le vibrillazioni societarie, dall'altra una squadra che si sta facendo valere malgrado tutto. Il Catania di Baldini affronta il Foggia di Zeman in una gara valevole per la 14/a giornata di Serie C. Il match del Massimino è tra due squadre in salute. Gli etnei hanno 19 punti in classifica con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque gare.

Cinque le vittorie, quattro i pareggi e quattro le sconfitte con 23 reti fatte e 21 subite. Decimo posto che sarebbe valido per i playoff, ma probabilmente arriveranno presto i 4 punti di penalizzazione per i mancati pagamenti. Il Foggia, invece, ha 21 punti con cinque vittorie, sei pareggi e due sconfitte con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare.

Lo score al Massimino del Catania è discreto con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte con 12 reti fatte e 10 subite. Lontano dallo Zaccheria il Foggia ha ottenuto 7 punti frutto di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta con sei reti fatte e sei subite.

L'anno scorso i rossoneri pugliesi hanno eliminato al primo turno dei playoff il Catania battendolo 3-1 al Massimino. In regular season gli etnei avevano battuto per 2-1 i pugliesi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Foggia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-FOGGIA

Catania-Foggia, gara valevole per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, è in programma domenica 14 novembre allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00.

La gara tra Catania e Foggia si potrà vedere su Sky Sport per gli abbonati. Servirà sintonizzarsi su Sky Sport Uno oppure sul canale numero 251 del satellite.

Il match si potrà vedere anche su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, fruibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di poter guardare le partite della propria squadra.

Catania-Foggia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go, non su Rai Sport.

Sarà 4-3-3 per il Catania con Sala in porta, Calapai, Ercolani, Monteagudo e Ropolo in difesa. Rosaia, Maldonado e Provenzano in mezzo. Russini, Sipos e Russotto. Out il bomber Moro impegnato con la nazionale Under 20

4-3-3 per il Foggia con Alastra in porta, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Martino in difesa. Maselli, Gallo e Garofalo in mediana. Tuzzo, Ferrante e Curcio in avanti.

CATANIA (4-3-3) Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Russini, Sipos, Russotto

FOGGIA (4-3-3) Alastra; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Martino; Maselli, Gallo, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.