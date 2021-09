Catania-Fidelis Andria dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania ritorna al Massimino dove affronta la Fidelis Andria: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

CATANIA-FIDELIS ANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Fidelis Andria

Catania-Fidelis Andria Data: 4 settembre 2021

4 settembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport (canale 251 e 254), Eleven Sports

(canale 251 e 254), Streaming: Eleven Sports, 196 Sports, Sky Go

La Serie C entra nel vivo: dopo la netta sconfitta per 3-0 subita contro il Monopoli all'esordio, il Catania ritorna al Massimino dove affronterà la Fidelis Andria per la seconda giornata del Girone C.

Francesco Baldini, allenatore dei rossazzurri, è chiamato a trovare la quadra al termine di un mercato che ha privato la squadra etnea dei suoi pilastri: il Catania proverà a completare l'organico attingendo dalla lista degli svincolati, ma le difficoltà rimangono.

La Fidelis Andria, invece, reduce dal pari contro la Juve Stabia, dal mercato estivo ha pescato bene, rinforzando un organico destinato a creare più di un problema alle formazioni del Girone C, tra giocatori d'esperienza e giovani interessanti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Fidelis Andria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-FIDELIS ANDRIA

La gara tra Catania e Fidelis Andria si giocherà sabato 4 settembre allo stadio Angelo Massimino di Catania: fischio d'inizio fissato alle 20.30.

Catania-Fidelis Andria sarà visibile in TV, via satellite, su Sky al canale Sky Sport (numero 251 e 254), che per il secondo anno consecutivo trasmette alcune delle gare di Serie C. La visione sarà disponibile dopo l'acquisto dell'evento in Pay per View o inclusa nell'abbonamento Sky Calcio.

L’alternativa è rappresentata dall'applicazione di Eleven Sports, scaricabile su smart tv: in questo caso basterà scegliere una delle due tipologie di abbonamento (mensile e stagionale) prima di poter accedere alla visione dell'evento.

Catania-Fidelis Andria sarà disponibile, in streaming, su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet: basterà registrarsi alla piattaforma e acquistare il singolo evento o attivare l'abbonamento dedicato.

E' possibile seguire la gara del Massimino anche sull'app Sky Go, se in possesso dell'abbonamento Sky Calcio. Un'altra possibilità di vedere il match si chiama 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Privo di ricambi al centro della difesa, sono due le strade possibili per Francesco Baldini: il 4-3-3 o il 3-4-3. Nel primo caso, suo modulo di riferimento, ballottaggio quasi in ogni ruolo, a partire dal portiere: dopo una prova non troppo sicura, tra i pali potrebbe andare Sala, difeso da Calapai, Monteagudo, Ercolani e Pinto in difesa. A centrocampo, ad eccezione di Maldonado e Rosaia, potrebbe fare il suo esordio al Massimino Provenzano come mezz'ala, mentre confermato il tridente offensivo con Russotto, Russini e Ceccarelli.

Per Panarelli confermato il 3-5-2 con Dini, neoarrivato, in porta, difesa a tre con Lacassia, Fontana e Venturini. Mediana ricca di volti nuovi: nei cinque andranno Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese e Carullo dietro alla coppia offensiva da Bubas e dall'ex della sfida Di Piazza.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Provenzano, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russini, Russotto. All. Baldini

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Fontana, Venturini; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Bubas, Di Piazza. All. Panarelli