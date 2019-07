Catania, Di Grazia contro Lo Monaco: "L'ho denunciato, non mi davano nemmeno i vestiti"

Oggi al Pescara, Andrea Di Grazia racconta la sua stagione da separato in casa al Catania: "Ho denunciato Lo Monaco, mi ha tolto i sogni di una vita".

Da idolo a separato in casa: è la strana storia di Andrea Di Grazia al Catania, dove ha vissuto l'intera ultima stagione senza mai scendere in campo da luglio in poi.

Oggi è un giocatore del , ma Di Grazia ha voluto raccontare in un'intervista a 'Prima Tv' quello che stato il suo calvario vissuto a Catania.

"Mi allenavo da solo e avevo uno spogliatoio a parte all'inizio del ritiro. Poi a un certo punto non mi hanno dato nemmeno più i vestiti per allenarmi e siccome allenarmi è un mio diritto ho deciso di denunciare per mobbing Pietro Lo ma non il Catania, e voglio precisarlo ai tifosi".

La causa scatenante è stato il mancato rinnovo del contratto di Di Grazia con il Catania.

"Il mio procuratore Alessandro Moggi non ha un buon rapporto con Lo Monaco, ma la colpa non è sua. Io non sapevo nulla di cifre e di durata, anche se Lo Monaco dice il contrario. Stare a Catania da catanese ed essere trattato così è veramente umiliante. Io non potevo andare a Torre del Grifo ad allenarmi, nemmeno mi facevano entrare".

Con Lo Monaco, l'attuale amministratore delegato del Catania, lo scontro è stato totale. E nemmeno gli allenatori hanno provato a sistemare le cose...