Catania, Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore: accordo fino al 2021

Dopo l'esonero di Camplone torna Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania: raggiunto un accordo fino al 2021.

Un grande ritorno per la panchina del Catania dopo l'esonero di Camplone: il nuovo allenatore dei siciliani sarà Cristiano Lucarelli, che ritorna sulla panchina rosazzurra dopo un anno e mezzo. Nella giornata di oggi sono stati sciolti gli ultimi nodi relativi alla durata del contratto, che si estenderà fino al 2021.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'ultima volta di Lucarelli sulla panchina del Catania è stata sporcata dalla sconfitta contro il Siena in semifinale dei playoff di C, che ha negato ai siciliani la possibilità di tornare subito in Serie B. La società rosazzurra ha dato fiducia a Camplone in estate con l'obiettivo di raggiungere la promozione.

I pessimi risultati della squadra sotto la guida di Camplone, con le 5 sconfitte esterne consecutive e una classifica impietosa nel girone meridionale della Serie C, hanno portato il Catania ad esonerare in mattinata l'attuale allenatore e di richiamare Lucarelli. La voglia di rivalsa dell'ex attaccante di e è tanta e quella promozione sfumata contro il Siena sarà il carburante giusto per recuperare una stagione che rischiava già di essere seriamente compromessa per i siciliani.