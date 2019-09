Catania-Cavese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania ospita la Cavese nella 6ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Andrea Camplone sfida la Cavese di Salvatore Campilongo nella 6ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli etnei, dopo il ruzzolone di Monopoli (sconfitta per 4-2), sono scivolati al 5° posto in classifica a quota 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 5 gare, mentre i campani occupano il 14° posto con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

L'esperto centrocampista Francesco Lodi è il miglior marcatore del Catania con 3 goal realizzati, in casa Cavese è l'esterno offensivo Nunzio di Roberto il giocatore più prolifico a quota 2 reti.

I siciliani recuperano l'ala Distefano e il difensore centrale Silvestri, mentre i metelliani dovranno fare a meno dell'ex Lulli a centrocampo e del bomber Germinale in attacco, entrambi infortunati. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Cavese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CATANIA-CAVESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Cavese

Catania-Cavese Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Eleven Sports e Rai Sport

Eleven Sports e Rai Sport Streaming: Eleven Sports e Rai Play

ORARIO CATANIA-CAVESE

La partita Catania-Cavese si giocherà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. La direzione di gara del match è stata affidata al signor Enrico Maggio della sezione di Lodi.

Catania-Cavese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire la partita in tv e in chiaro sulla Rai ai canali Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.30.

Ci saranno due modalità per seguire Catania-Cavese in diretta streaming. I clienti di Eleven Sports potranno naturalmente vedere Catania-Cavese anche sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per dispositivi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento fra quelli in programma.

Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di seguire la sfida fra gli etnei e i metelliani in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della Rai, Rai Play.

Camplone dovrebbe mettere da parte il 3-5-2 utilizzato contro il Monopoli e tornare al 4-3-3. In attacco dunque largo al tridente, con Mazzarani e Di Molfetta esterni alti e Di Piazza centravanti. A centrocampo tornerà Dall'Oglio, che dovrebbe affiancare Lodi e Welbeck, quest'ultimo in vantaggio sull'argentino Llama. Ritornano a disposizione dopo gli infortuni l'ala Distefano e il difensore centrale Silvestri: quest'ultimo è in ballottaggio con Esposito per una maglia da titolare. A sinistra Biondi potrebbe essere preferito a Pinto. Out per infortunio i vari Barisic, Catania, Sarno, Saporetti e Rossetti.

Campilongo punterà su uno schieramento speculare agli etnei ma dovrà fare a meno di due giocatori importanti: il centrocampista Luca Lulli, ex rossazzurro, fermato da un problema all'adduttore della coscia sinistra, e l'attaccante Germinale, che ha avuto un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Al posto del bomber al centro del tridente d'attacco ci sarà l'italo-marocchino El Ouazni, che sarà affiancato da Di Roberto e da uno fra Sainz-Maza e l'altro ex Russotto. A centrocampo Matera sarà il playmaker con Nunziante e l'esperto Favasuli mezzali. Dietro, davanti al portiere Bisogno, Matino e D'Ignazio saranno i due terzini, con l'ex Marzorati e Rocchi a comporre la coppia centrale.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Mbende, Esposito, Biondi; Lodi, Welbeck, Dall'Oglio; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Marzorati, Rocchi, D'Ignazio; Nunziante, Matera, Favasuli; Di Roberto, El Ouazni, Sainz-Maza.