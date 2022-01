CATANIA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Catanzaro

Catania-Catanzaro Data: 30 dicembre 2021

30 dicembre 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Semplicemente una delle partite più sentite dell'intera Serie C: il Catania ospita il Catanzaro per la ventiquattresima giornata del Girone C in una sfida che riporta alla memoria confronti disputati anche in categorie superiori.

I rossazzurri sono reduci dal pari del San Nicola contro il Bari: andati in vantaggio per 1-3 nella ripresa, i ragazzi di Francesco Baldini non sono riusciti a portare a casa la vittoria, quanto, comunque, un'ottima prestazione, soprattutto alla luce dei persistenti problemi societari.

I giallorossi hanno pareggiato contro il Palermo nel monday night: un match a reti bianche che ha messo in luce la necessità, per Vivarini, di rimboccarsi le maniche per cementificare un gruppo che, con i nuovi acquisti, può diventare senza dubbio uno dei più forti tra Playoff e prossima stagione.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Catanzaro: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-CATANZARO

La gara tra Catania e Catanzaro, in programma domenica 31 gennaio 2022, verrà disputata allo stadio "Angelo Massimino" di Catania: il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30. La capienza predisposta dalle autorità, per questo match, è di 9647 spettatori.

DOVE VEDERE CATANIA-CATANZARO IN TV

Sarà possibile seguire Catania-Catanzaro in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento.

La gara sarà "Match of The Week" di Eleven Sports, con un ampio pre-partita, interventi a bordocampo e interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la sfida.

CATANIA-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING

Catania-Catanzaro verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-CATANZARO

Il Catania ritrova Claiton e Rosaia, assenti per squalifica nello scorso turno, ma perde Pinto: in porta ballottaggio tra Stancampiano e Sala, mentre in difesa insieme ad Albertini, Claiton e Monteagudo dovrebbe andare Ropolo. In mediana giocheranno Rosaia, Cataldi e Greco con Biondi, Moro e Russini nel tridente.

Nel Catanzaro diversi ex pronti a scendere in campo dall'inizio: davanti a Branduani andranno Martinelli, Fazio e Scognamillo. In mediana confermato Bayeye, con Verna, Maldonado, arrivato negli scorsi giorni proprio dal Catania, Welbeck, che in rossazzurro ha giocato fino allo scorso anno, e Vandeputte, al rientro dalla squalifica. In avanti giocherà Iemmello? Probabilmente a gara in corso: favoriti per una maglia da titolare Biasci e Vazquez.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Maldonado, Welbeck, Vandeputte; Biasci, Vazquez. All. Vivarini