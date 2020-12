Catania-Catanzaro dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita il Catanzaro nella 17ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Catanzaro

Catania-Catanzaro Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky Primafila, Eleven Sports

Sky Primafila, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania di Giuseppe Raffaele sfida in casa il Catanzaro di Nicola Antonio Calabro nella 17ª giornata del girone C di Serie C. Le due squadre sono appaiate al 4° posto in classifica con 26 punti: per gli etnei un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, per i calabresi, invece, di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Entrambe le formazioni hanno inoltre una gara da recuperare.

Nei 45 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali, i rossazzurri conducono sul piano statistico con 21 successi, 15 affermazioni giallorosse e 9 pareggi.

I siciliani vengono da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i Falchetti invece hanno collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate.

Emanuele Pecorino è il bomber del Catania con 5 goal all'attivo, Massimiliano Carlini e Felice Evacuo sono i giocatori più prolifici del Catanzaro a quota 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-CATANZARO

Catania-Catanzaro si disputerà il pomeriggio di mercoledì 23 dicembre alle ore 15.00. La sede della gara non è ancora certa e sarà definita soltanto all'ultimo momento: se le problematiche di drenaggio relative al terreno di gioco del Massimino lo consentiranno, la volontà è di disputare la partita nello Stadio di casa. Se questo tuttavia non fosse possibile, si giocherà allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 15.00.

La partita Catania-Catanzaro sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale 252 del satellite).

La gara sarà visibile inoltre sulla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. In quest'ultimo caso per vedere il match occorrerà aver sottoscritto un abbonamento o acquistare il singolo evento.

Attraverso Eleven Sports sarà possibile seguirein diretta anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app.

Per far partire la diretta bisognerà cliccare sul link della partita sul portale.

Raffaele dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2. Nell'attacco degli etnei potrebbe partire dal 1' Reginaldo in coppia con il bomber Sarao. A centrocampo conferma per Welbeck in regia, mentre Rosaia è in vantaggio su Dell'Oglio come mezzala destra e Izco potrebbe rilevare Piovanello come mezzala sinistra. Sulle due fasce a destra è probabile il ritorno da titolare di Albertini, mentre a sinistra ci sarà Biondi, favorito su Pinto e Panebianco. In porta Confente sarà ancora preferito a Martínez, mentre Noce, T. Silvestri e Zanchi formeranno la difesa a tre.

Calabro punterà su un 3-4-1-2. Davanti al portiere Branduani, in difesa si disimpegneranno Riccardi, Pasquale Fazio e Paride Pinna. A centrocampo Verna e Corapi si candidano come interni, mentre Casoli e Contessa potrebbero presidiare le due fasce. Di Piazza (favorito su Di Massimo) ed Evacuo saranno le due punte, con Carlini trequartista a sostegno.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, T. Silvestri, Zanchi; Albertini, Rosaia, Welbeck, Izco, Biondi; Reginaldo, Sarao.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, P. Fazio, P. Pinna; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Di Piazza, Evacuo.