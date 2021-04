Catania-Casertana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania-Casertana è una sfida valida per la 37ª giornata di Serie C: tutto sul match del Massimino, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-CASERTANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Casertana

Catania-Casertana Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Primafila (numero 254 del satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (numero 254 del satellite), Eleven Sports Streaming:Eleven Sports

Due squadre a caccia di riscatto. La sfida del Massimino tra Catania e Casertana è tra due formazioni reduci da due k.o. in campionato. I rossazzurri di Baldini hanno interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive perdendo per 2-0 contro il Catanzaro. I rossoblu di Guidi, invece, hanno perso in casa contro la Juve Stabia (2-3).

Il Catania ha 55 punti in classifica frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. in casa sono 32 i punti conquistati con tre successi di fila e nove vittorie in totale, cinque pareggi e tre sconfitte. La Casertana, invece, ha 44 punti. Nono posto in classifica con 13 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. In trasferta i punti conquistati sono 24 con 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Al Massimino sono 12 i precedenti con un bilancio in perfetto equilibrio: 4 vittorie a testa e 4 pareggi. L'ultimo successo per il Catania risale alla stagione 2018-19: 3-0 ai campani. L'ultimo colpo esterno della Casertana risale alla stagione 2017-18: 1-2 in terra siciliana. All'andata è finita 3-2 per la Casertana con le reti di Turchetta, Carillo e Cuppone per i campani, Piccolo e Manneh per i siciliani.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Casertana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-CASERTANA

La sfida del Massimino tra Catania e Casertana si giocherà domenica 18 aprile 2021. Si giocherà a porte chiuse per rispettare le regole adottate per far fronte all'emergenza Covid-19. Il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 17.30. L'arbitro è il signor Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste.

La gara tra Catania-Casertana sarà visibile in diretta tv su Sky Primafila, in modalità pay per view. Il match tra i siciliani e i campani, in particolare, si potrà vedere sul canale numero 254 del satellite. Catanzaro-Catania sarà visibile anche su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match si potrà vedere attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile su una smart tv, tramite un abbonamento.

Il match tra Catania e Casertana sarà visibile anche su Eleven Sports in diretta streaming, su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Basterà collegarsi col sito ufficiale della piattaforma o scaricare l'app per sistemi iOS e Android. In entrambi i casi basterà fare il log-in e poi cliccare sul link del match..

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Tonucci, Silvestri, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado, Welbeck; Volpe, Di Piazza, Russotto.

CASERTANA (4-3-3): Zivkovic; Polito, Ciriello, Carillo, Rillo; Icardi, Santoro, Izzillo; Pacilli, Cuppone, Longo.