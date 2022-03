CATANIA-CAMPOBASSO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Catania si appresta a tornare in campo e questa volta lo fa con una certezza in più rispetto agli ultimi mesi: la compagine rossazzurra, dopo aver rischiato di scomparire a stagione in corso, può ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Nelle scorse ore infatti, il Tribunale di Catania ha ufficialmente annunciato che Benedetto Mancini ha rilevato il sodalizio siciliano e che quindi il club può mettersi alle spalle un lungo periodo tribolato e ripartire da una nuova società.

La prima partita del nuovo corso sarà quella che lo vedrà opposto, nel 32° turno del Girone C di Serie C, al Campobasso.

Il Catania è reduce dalle due vittorie conseguite contro Monterosi e Vibonese che l’hanno lanciato a ridosso della zona playoff (39 i punti all’attivo dopo 30 uscite). La squadra guidata da Francesco Baldini sta vivendo il momento migliore della sua annata e la cosa è confermata dai cinque successi ottenuti negli ultimi sette turni (intervallati da due sconfitte).

Anche il Campobasso è reduce da una vittoria, ovvero quella interna per 2-0 contro il Messina. Per i molisani si è trattato di un ritorno al successo, dopo che la precedente sfida con la Turris era stata sospesa per neve. Gli uomini guidati da Mirko Cudini, dopo 29 partite giocate, possono vantare quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e solo sei di ritardo da quella playoff.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 6 novembre e che è stata valida per il 13° turno del torneo, si è chiuso con un pirotecnico 4-4.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Campobasso: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-CAMPOBASSO

La sfida che vedrà opposte Catania e Campobasso si giocherà mercoledì 16 marzo 2022 allo stadio ‘Angelo Massimino’, ovvero l’impianto che ospita le gare della compagine siciliana. Il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE CATANIA-CAMPOBASSO IN TV

Catania-Campobasso sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

CATANIA-CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Catania-Campobasso sarà ovviamente visibile in streaming su tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire la gara del ‘Massimino’ attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-CAMPOBASSO

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Russini, Russotto.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia, Bontà; Liguori, Rossetti, Merkaj.