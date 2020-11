Catania-Bisceglie dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita il Bisceglie nel recupero del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-BISCEGLIE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Bisceglie

Catania-Bisceglie Data: 2 dicembre 2020

2 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Si gioca il recupero di Catania-Bisceglie, valido per la decima giornata del Girone C di Serie C. La gara, in programma il 12 novembre, era stata rinviata a causa del focolai Covid nelle file pugliesi.

Gli etnei attualmente viaggiano a metà classifica con 13 punti in 10 partite, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Il Bisceglie ha giocato due partite in meno raccogliendo 8 punti (2 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte).

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Bisceglie: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-BISCEGLIE

Catania-Bisceglie si giocherà mercoledì 2 dicembre 2020 allo stadio 'Cibali-Angelo Massimino' di Catania. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 15.00.

La sfida Catania-Bisceglie, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo, e visibile anche sulle moderne smart tv di ultima generazione mediante la app.

La partita Catania-Bisceglie sarà visibile gratuitamente in diretta streaming mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

Per avviare la diretta bisognerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure, in alternativa, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest'ultima.