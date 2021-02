Catania-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania e Bari si affrontano nella 26esima giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Due delle più grandi squadre, due delle più grandi città del Sud Italia. La 26esima giornata di Serie C presenta l'affascinante e sentitissima partita tra Catania e Bari, che sarà anche molto importante in termini di obiettivi e classifica.

Il Bari occupa la terza posizione nella classifica del Girone C di Serie C, mentre il Catania si trova solo due posti pià dietro. Otto punti a dividere le due squadre, mentre in testa è ormai scappata la Ternana con dodici punti di vantaggio sulla seconda (Avellino).

La squadra pugliese arriva dalla vittoria di misura per uno a zero contro il Monopoli, mentre il Catania ha perso proprio in casa della Ternana con il sonoro punteggio di 5-1.

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Catania-Bari si disputerà nel pomeriggio di domenica 21 febbraio 2021, sul palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 15.

La partita tra Catania e Bari sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

Catania-Bari potrà essere vista ovviamente anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Bari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Raffaele punterà ancora sul 3-4-3, con l'attacco formato da Manneh, Sarao e Golfo. Larghi a centrocampo Calapai e Zanchi, mentre in mediana Welbeck e Dall'Oglio. Difesa a tre composta da Silvestri, Giosa e Tonucci.

Carrera per la sua seconda partita al Bari darà ancora fiducia a Cianci, dopo il goal contro il Monopoli. Ancora in dubbio Antenucci. Lollo, Bianco e Maita a centrocampo. In difesa Frattali sarà difeso da Ciofani, Minelli, Perrotta e Sarzi Puttini.

CATANIA (3-4-3): Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo.

BARI (4-3-3): Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi Puttini; Lollo, Bianco, Maita; Marras, Cianci, D'Ursi.