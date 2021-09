Catania-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania ospita il Bari per la quarta giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Bari

Catania-Bari Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario : 14.30

: 14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (numero 252 satellite)

Eleven Sports, Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: Eleven Sports, Sky Go, NOW

Una sfida intrisa di storia quella che va in scena per la quarta giornata del Girone C di Serie C: il Catania ospita il Bari per una partita che riporta alla memoria match importanti disputati in massima serie, ma non solo.

I rossazzurri di Francesco Baldini non sono partiti benissimo in campionato: l'unica vittoria in tre gare, conquistata contro la Fidelis Andria, rappresenta un bottino esiguo in particolare se si pensa alla confitta contro la Paganese dell'ultimo turno, con un rigore sbagliato e tante occasioni sciupate. Pochi giorni fa, invece, etnei sconfitti in Coppa Italia di C dal Catanzaro, nel recupero.

Dall'altra parte c'è un Bari, quello di Michele Mignani, che si è ripreso alla grande dopo un inizio di stagione non troppo felice, caratterizzato dalla sconfitta in Coppa Italia di C contro la Fidelis Andria e dal pareggio contro il Potenza: nelle altre due sfide bottino pieno per i biancorossi che hanno prima strapazzato il Monterosi per 4-0 e poi battuto il Picerno per 0-1.

Sono 26 i precedenti in terra etnea tra le due squadre: nell'ultimo, disputato lo scorso 21 febbraio, 1-1 finale con reti di Cianci per gli ospiti e di Sarao per i padroni di casa, con un rigore fallito da Dall'Oglio nei minuti di recupero.

ORARIO CATANIA-BARI

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv

Catania-Bari si giocherà domenica 19 settembre 2021 allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30.

La partita Catania-Bari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, e Sky Go, anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforme.

La gara di Serie C sarà inoltre disponibile alla visione su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, per tutti gli utenti che avranno acquistato il pass Sport. Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Catania, reduce dalla sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Catanzaro, deve fare i conti con alcuni acciaccati, lasciati a riposo proprio in settimana: l'undici iniziale, comunque, non dovrebbe cambiare molto da quello sceso in campo contro la Paganese. In porta fiducia Baldini darà ancora fiducia a Stancampiano (nonostante la buona prova di Sala in Coppa), con Calapai, Ercolani, Monteagudo e Pinto in difesa. In mediana tornerà Maldonado, che dovrebbe giocare insieme a Rosaia e uno tra Greco e Provenzano, con quest'ultimo che ha dovuto affrontare qualche noia all'adduttore. Tridente che non cambia: spazio a Ceccarelli, Sipos e Russotto, con Russini out per problemi a ginocchio e caviglia..

Idee chiare anche per Mignani: squadra che vince, non si cambia? Non proprio. I "Galletti" in settimana hanno avuto modo di recuperare le forze fisiche in vista della gara del Massimino. Tra i pali giocherà Frattali, difeso da Belli, Terranova, Di Cesare e Ricci, che giocherà al posto di Mazzotta, che non ha smaltito il problema fisico. A centrocampo Maita, Bianco e D'Errico garantiranno solidità e dinamismo nelle due fasi: sulla trequarti, l'ex Inter e Sambenedettese Botta consegnerà soluzioni offensive e tecnica. In avanti, invece, Simeri darà il cambio a Cheddira, mentre il ballottaggio riguarderà Marras e Antenucci, con quest'ultimo che in settimana si è allenato in gruppo, dopo lo stop contro il Picerno, e che partirà favorito.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco, D'Errico; Botta; Antenucci, Simeri. All. Mignani