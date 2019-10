Catania-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Catania sfida il Bari nella 12ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Catania di Cristiano Lucarelli sfida in casa il Bari di Vincenzo Vivarini nella 12ª giornata del Girone C di Serie C. Gli etnei attraversano un momento difficile e sono ottavi in classifica a pari merito con Paganese e Catanzaro a quota 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i pugliesi sono quarti con 21 punti e un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 51 confronti fra le due formazioni in gare ufficiali conducono i rossazzurri con 21 vittorie, 16 successi dei pugliesi e 14 pareggi. In casa dei siciliani il bilancio in 24 gare è di 15 successi rossazzurri, 5 affermazioni biancorosse e 4 pareggi.

Il Catania è reduce da una vittoria, una pesante sconfitta a Vibo Valentia, che ha portato all'esonero di Camplone e al ritorno in panchina di Lucarelli, e un pareggio nelle ultime 3 gare, il Bari ha rimediato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

Francesco Lodi è il miglior marcatore degli etnei con 5 reti realizzate, mentre il bomber Mirko Antenucci con 6 goal è il bomber dei galletti. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-BARI

Catania-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Massimino di Catania. La partita sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Sarà il 52° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni, il 3° nel campionato di Serie C.

La sfida Catania-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in televisione se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Attilio Scuderi.

Per gli abbonati ad Eleven Sports sarà possibile seguire Catania-Bari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Lucarelli, tornato a guidare gli etnei, si affiderà al 3-5-2. La coppia d'attacco dovrebbe vedere Mazzarani accanto a Di Piazza, ma non è da escludere la carta a sorpresa Catania, che potrebbe sostituire uno dei due. A centrocampo sulle fasce agiranno Calapai a destra e Pinto favorito su Marchese a sinistra, mentre in mezzo Welbeck sarà il regista, con Lodi e Dall'Oglio mezzali. In difesa sarà arretrato ancora Biagianti nella linea a tre con Mbende e Silvestri davanti al portiere Furlan.

Vivarini deve gestire al meglio la rosa in considerazione degli impegni ravvicinati e ha qualche elemento acciaccato. Fra i pali agirà Frattali, in difesa dovrebbe essere tutto confermato con Perrotta e Sabbione ai lati di Di Cesare. La novità più importante potrebbe arrivare a centrocampo, con Schiavone che si candida in regia e Awua e Bianco che potrebbero agire da interni ai suoi lati. Sulle fasce Berra a destra e Costa a sinistra. Conferma infine in attacco per il tandem composto da Antenucci e Simeri, con Floriano e Neglia pronti eventuale a subentrare dalla panchina.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Silvestri, Biagianti; Calapai, Lodi, Welbeck, Dall'Oglio, Pinto; Di Piazza, Mazzarani.

BARI (3-5-2): Frattali; Perrotta, Di Cesare, Sabbione; Berra, Awua, Schiavone, Bianco, Costa; Antenucci, Simeri.