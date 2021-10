Il Catania ospita l'Avellino per la decima giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CATANIA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Avellino

Catania-Avellino Data: 20 ottobre 2021

20 ottobre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sfida tra due rivali storiche quella che andrà in scena per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del Girone C di Serie C: Catania e Avellino si affrontano per i punti in palio, sì, ma anche per l'onore, in un momento un po' complesso per entrambe le formazioni, ma per diversi motivi.

Il Catania di Francesco Baldini è reduce sì dal pari esterno contro la Virtus Francavilla per 1-1 (grazie al rigore di Luca Moro, capocannoniere del Girone con 7 reti), ma anche da giorni molto difficili dal punto di vista societario che hanno spinto l'allenatore rossazzurro ad esternare pubblicamente il malumore dello spogliatoio.

L'Avellino diinvece, alterna risultati positivi ad altri negativi, senza continuità: nell'ultimo turno pari in casa dellaper 1-1, conquistato grazie al rigore trasformato da De Francesco, pochi minuti prima del pari di Benvenga.

Sono 31 in tutto i precedenti tra le due formazioni, storicamente, come detto, rivali: 17 le vittorie del Catania, 9 quelle dell'Avellino, 5 i pareggi. In casa degli etnei, poi nessuna vittoria irpina: 14 successi rossazzurri e 2 pari in 16 precedenti. Nell'ultimo, il "primo" Catania di Baldini si è imposto per 3-1 grazie alla doppietta di Russotto e alla rete di Sarao. Per l'Avellino inutile il goal di D'Angelo.

In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Avellino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CATANIA-AVELLINO

Catania-Avellino si giocherà mercoledì 20 ottobre allo stadio "Angelo Massimino" di Catania: fischio d'inizio fissato per le ore 21:00.

Non è prevista diretta televisiva per la partita Catania-Avellino: la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Non ci sarà invece la trasmissione su Rai Sport, né su Sky Sport.

La gara tra Catania e Avellino verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

La sfida sarà "Match of the Week" su Eleven Sports, con un ampio prepartita, collegamenti da bordocampo e interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la gara.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Catania dovrà fare a meno di Pinto e Piccolo, entrambi infortunati: dopo il turno di riposo dovrebbe ritornare Zanchi in difesa, mentre l'unico ballottaggio riguarda Provenzano e Rosaia a centrocampo. In porta andrà Sala, in difesa Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi, in mediana, come detto, uno tra Provenzano e Rosaia insieme a Maldonado e Greco. Tridente composto da Ceccarelli, Moro e Russini.

Braglia conferma il 4-3-3 con Forte tra i pali, l'ex Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito, in ballottaggio con Mignanelli, in difesa, un altro ex, Carriero, andrà regolarmente a centrocmapo con De Francesco e uno tra Mastalli e D'Angelo, mentre in avanti Micovschi e Di Gaudio dovrebbero giocare sugli esterni, con Gagliano favorito su Plescia per una maglia da titolare.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. All. Braglia