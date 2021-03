Catania-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Catania sfida l'Avellino nel lunch match della 32/a giornata di Serie C, girone C: tutto sulla gara del Massimino, dove vederla e le formazioni

CATANIA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Avellino

Data: 21 marzo 2021

Orario: 12.30

Canale tv: Sky Primafila (numero 256 del satellite), Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Catania del nuovo allenatore Francesco Baldini sfida l'Avellino di Piero Braglia nella gara valevole per la 32/a giornata del girone C di Serie C.

Acque agitate in casa Catania dopo gli ultimi risultati negativi: l'allontanamento di Giuseppe Raffaele, l'approdo in panchina di Francesco Baldini. I rossazzurri cercano il riscatto e la vittoria. L'Avellino, però, è avversario in formissima: quattro vittorie nelle ultime cinque gare.

Sedici volte il Catania ha ospitato l'Avellino in gare ufficiali al Massimino. Sono 13 le vittorie del Catania, l'ultima il 22 gennaio 2020 (3-1), 2 i pareggi e solo 1 la vittoria degli ospiti, risalenti addirittura al 1948. C'è solo un precedente in Serie A e risale alla stagione 1983-1984: 1-1 tra siciliani ed irpini nella gara giocata sul neutro di Messina.

In questa stagione il Catania, in casa, ha collezionato, fin qui, 23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, le ultime 2 consecutive contro Palermo e Teramo. L'Avellino, in trasferta, ha totalizzato per adesso 28 punti frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. All'andata il Catania ha battuto l'Avellino per 1-2: autorete di Miceli, gol di Pecorino e di Maniero per gli irpini.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Catania-Avellino si disputerà domenica 21 marzo 2021, sul palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 12.30

La partita tra Catania e Avellino sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 256 del satellite).

Catania-Avellino potrà essere vista ovviamente anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Catania-Avellino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Il primo Catania di Baldini dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3 con Confente in porta, Sales, Claiton e Giosa a formare il tridente difensivo. Calapai e Pinto esterni con Welbeck e Dall'Oglio in mezzo. Russotto, Di Piazza e Piccolo in attacco.

L'Avellino di Braglia, invece, va in campo con il consueto 3-5-2 con Forte in porta, Silvestri, Miceli e Illanes in difesa, Ciancio e Tito esterni, Adamo, Aloi e D'Angelo in mezzo. Maniero e Fella coppia d'attacco.

CATANIA (3-4-3): Confente, Sales, Claiton, Giosa, Calapai, Welbeck, Dall'Oglio, Pinto; Russotto, Di Piazza, Piccolo.

AVELLINO (3-5-2): Forte, Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella.