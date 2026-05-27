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Claudio D'Amato

Catania-Ascoli in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C

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Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
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Le info riguardanti diretta tv e streaming di Catania-Ascoli, ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C: sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale è visibile?

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Impresa ai limiti del possibile per il Catania, chiamato a rimontare ben 4 goal all'Ascoli.

Il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C vede i favori del pronostico nettamente a tinte bianconere, con la squadra di Tomei forte dell'enorme vantaggio costruito nella gara d'andata. Agli etnei, per qualificarsi e volare in finale, occorrerà vincere con 4 reti di scarto per andare almeno ai supplementari e con almeno 5 per superare il turno.

Catania-Ascoli sarà trasmessa in chiaro e gratis? Qual è il canale della partita in programma alle ore 21:00?

CATANIA-ASCOLI IN CHIARO E GRATIS?

Sì, Catania-Ascoli sarà visibile anche in chiaro. Il canale tv della semifinale di ritorno dei Playoff di C è Rai Sport, il numero 58 del digitale terrestre.

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IL CANALE TV DI CATANIA-ASCOLI

Per il resto, Catania-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky Sport Max (canale numero 206) e su Sky Sport (253).

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DOVE VEDERE CATANIA-ASCOLI IN DIRETTA STREAMING

Catania-Ascoli, valida per il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C, sarà infine disponibile anche in streaming su NOW, RaiPlay e utilizzando Sky Go.

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