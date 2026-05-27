Catania-Ascoli in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C

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Impresa ai limiti del possibile per il Catania, chiamato a rimontare ben 4 goal all'Ascoli.
Il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C vede i favori del pronostico nettamente a tinte bianconere, con la squadra di Tomei forte dell'enorme vantaggio costruito nella gara d'andata. Agli etnei, per qualificarsi e volare in finale, occorrerà vincere con 4 reti di scarto per andare almeno ai supplementari e con almeno 5 per superare il turno.
Catania-Ascoli sarà trasmessa in chiaro e gratis? Qual è il canale della partita in programma alle ore 21:00?
CATANIA-ASCOLI IN CHIARO E GRATIS?
Sì, Catania-Ascoli sarà visibile anche in chiaro. Il canale tv della semifinale di ritorno dei Playoff di C è Rai Sport, il numero 58 del digitale terrestre.
IL CANALE TV DI CATANIA-ASCOLI
Per il resto, Catania-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky Sport Max (canale numero 206) e su Sky Sport (253).
DOVE VEDERE CATANIA-ASCOLI IN DIRETTA STREAMING
Catania-Ascoli, valida per il ritorno delle semifinali dei Playoff di Serie C, sarà infine disponibile anche in streaming su NOW, RaiPlay e utilizzando Sky Go.