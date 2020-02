Catania, altri guai: firma falsa sul contratto di Peruzzi

Il Catania è stato condannato a pagare 95 mila euro al difensore argentino Gino Peruzzi per aver falsificato la sua firma sul contratto.

Arrivano altre brutte notizie per il Catania che, oltre a dover fare i conti con le problematiche legate al patron Pulvirenti, si ritrova anche una condanna sul groppone da parte del Tribunale del Lavoro.

Il club etneo dovrà infatti pagare 95 mila euro al difensore argentino Gino Peruzzi - che ha vestito la maglia del Catania tra il 2013 e il 2015 in - per aver falsificato la firma del giocatore su un contratto.

In occasione della risoluzione prima del trasferimento al Boca Juniors, nel gennaio 2015, Peruzzi avrebbe firmato una quietanza liberatoria dove rinunciava appunto ai 95 mila euro.

In realtà, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è stato accertato tramite una perizia calligrafica che la firma di Peruzzi sull'atto di rinuncia sia stata falsificata dal Catania, circostanza provata dal giocatore con la sua presenza in in quel periodo.

Il Tribunale del Lavoro ha dato dunque ragione a Peruzzi, che nel frattempo aveva presentato un decreto ingiuntivo, e condannato il Catania con possibili ripercussioni penali sui dirigenti per contraffazione.