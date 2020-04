Cataldi e il regalo della moglie per Pasqua: "Una miniatura della punizione in Supercoppa"

Danilo Cataldi svela il regalo speciale ricevuto dalla moglie a Pasqua e sogna ancora lo Scudetto con la Lazio: "Dovremo essere pronti a ripartire".

In attesa di ripartire ed inseguire il sogno Scudetto in casa si ripensa alla conquistata a dicembre contro la .

Danilo Cataldi, autore del terzo goal su punizione in pieno recupero, intervistato da 'Lazio Radio Style' racconta infatti il regalo speciale ricevuto dalla moglie.

"La miniatura del goal su punizione in Supercoppa è un piccolo regalo che mi ha preparato mia moglie per Pasqua. A fine allenamento mi prendo sempre qualche minuto per calciare, mi è sempre piaciuto”.

Il centrocampista, come tutti i compagni, non si arrende e spera di tornare in campo per continuare a sognare il tricolore.