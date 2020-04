Castrovilli, grinta al potere: primo per duelli vinti in Serie A

Nonostante un fisico non esplosivo come tanti suoi colleghi, Castrovilli è il giocatore di Serie A più determinato nei duelli di campionato.

Se si ha grinta, cuore e determinazione, si può tenere testa a chiunque nel mondo dello sport. E non solo. In questo caso particolare, con scarpini, erba e gambe protagonisti, in mezzo e per mezzo di, bigosna veramente essere un grande calciatore per poterlo fare. Altrimenti la fisicità più elevata degli avversari ti spazza via. Gaetano Castrovilli regge. Eccome se regge.

Non avrà un fisico alla Milinkovic-Savic, alla Lukaku o alla Petagna. Oltre il metro e 80, oltre il metro e 90, per 80, per 90 kg. Delle statue possenti che però non hanno gli stessi dati su cui può contare Castrovilli, alla fin fine mingherlino rispetto a tanti colleghi, con i suoi 69 kg per 181 cm.

Dopo la gavetta in Serie B e l'aver conosciuto le tacchettate senza troppi complimenti, Castrovilli ha assimiliato, compreso, studiato e messo in mostra quanto imparato. Sa come posizionarsi, fermo e deciso sul portatore di palla e su una contesa in mezzo al campo per poter recupererare le sfera e far ripartire l'azione della , per salvare in diesa o agguantare il possesso in attacco così da poter tentare di servire i compagni e portare avanti la sua formazione.

Castrovilli è il giocatore di con più duelli vinti, secondo il dato di Opta. In Europa è tra i migliori, ma distante rispetto ai re di questa particolare categoria. Nel campionato italiano, però, l'ex Bari (e ) non ha rivali. Un numero impressionante di 198 duelli vinti, ma a stupire è sopratutto l'essere in prima posizione, vista la fisicità lontana dai mastini del centrocampo e dai carroarmati in attacco e in difesa. Se c'è pazienza e attenzione però quei 10 cm o 20 kg di differenza scompaiono.

Non stupisce che dietro di lui, nelle prime posizioni di Serie A, ci siano giocatori conosciuti per la propria esplosività fisica in mezzo al campo. Da Petagna a Dzeko, passando per Theo Hernandez, sono loro che guardano Castrovilli dall'alto in basso, un trequartista con qualità, un interno con grandi doti, centrocampista entrato nel giro della Nazionale per tanti motivi, il primo dei quali, forse, la determinazione con cui svolge il suo ruolo.

Un recuperatore di pallone capace di mettere in porta anche i compagni, ovvero il prototipo del giocatore moderno che tutte le squadre sognano, uno dei ruoli più importanti del nuovo millennio, vista la difficoltà nel sostituire un elemento del genere. La consapevolezza della Fiorentina a tal riguardo è ovviamente enorme.

Castrovilli è secondo nella classifica del maggior numero di duelli affrontati, non toglie mai il piede o lascia andare avanti i compagni. In prima fila c'è sempre lui.