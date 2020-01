Castrovilli ok dopo il cambio in Fiorentina-Genoa: "Solo un grande spavento"

Un pomeriggio complicato per la quello di sabato, che aveva chiuso in parità la sfida interna contro il e aveva perso Gaetano Castrovilli, costretto al cambio al 65': il giocatore viola si è fermato a terra, accusando dei forti giramenti di testa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nessun particolare contrasto di gioco sembrava aver causato il malore di Castrovilli, che dopo un'azione offensiva del Genoa aveva richiamato l'attenzione dello staff medico chiedendo il cambio: "Mi gira la testa, non capisco niente".

Il giocatore aveva avvertito anche forti conati di vomito ed era stato subito portato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Il club, sulle condizioni del centrocampista, nella tarda serata di domenica aveva diffuso una nota ufficiale.

A tranquillizzare tutti, via Instagram, ci ha poi pensato lo stesso calciatore.

"Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto".