Castrovilli 10 della Fiorentina: sarà lui ad indossarla nella nuova annata

Per il centrocampista la maglia che fu di Baggio, Rui Costa e sopratutto dell'idolo viola per antonomasia, Antognoni.

Il nuovo numero dieci della si chiama Gaetano Castrovilli. Il 23enne ha infatti scelto di indossare la pesantissima casacca viola per la nuova stagione di , abbandonando la numero otto che ha vestito nel 2019/2020, annata in cui si è messo in mostra per la prima volta nella massima serie.

Dopo il salto dalla B e la , Castrovilli è riuscito a farsi un nome in Serie A come imprescindibile della Fiorentina, guadagnandosi anche la Nazionale azzurra e l'interesse dei grandi club. Ora un passo in avanti, con la dieci che fu di grandissimi campioni, tra cui Antognoni.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio in passato Castrovilli era stato paragonato all'idolo assoluto, lasciando il giovane centrocampista stupito:

Altre squadre

"E' stato molto bello, ma anche molto pesante- Antognoni è stato un giocatore fantastico, sono fortunato ad averlo sempre al campo, mi dà tanti consigli. Che dire, incrocio le dita e spero di ripercorrere la sua stessa carriera".

Lo scorso anno la dieci della Fiorentina era sulle spalle di Kevin-Prince Boateng, mentre nelle passate stagioni ad indossarla sono stati anche meteore come Pjaca, Eysseric, Ruben Olivera e Santiago Silva (in mezzo Bernardeschi e Aquilani).

Se Antognoni è probabilmente il più famoso dieci nella storia della Fiorentina, sono riusciti a renderla grandiosa anche Rui Costa e Roberto Baggio. Per Castrovilli eredità pesante, a dir poco.