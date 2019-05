Castro a DAZN: "Mi chiamano 'Pata' perché avevo il piedone, Maran è il mio padre calcistico"

Il ha otttenuto la salvezza nonostante un'annata non facile. A complicarla ci ha pensato anche l'infortunio di Lucas Castro, uno dei perni della squadra di Rolando Maran.

L'argentino è tornato in campo nelle ultime giornate di campionato dopo sei lunghi mesi di assenza. Il 'Pata' si è raccontato a 'DAZN', spiegando anche l'origine del soprannome con cui è noto.

Castro si è anche costruito una reputazione sui social grazie alla sua passione per la musica, emersa durante il suo periodo al e anche quest'anno a Cagliari. Una passione che trascina anche tutti i suoi compagni.

“La musica è parte di me e facilita il rapporto con i compagni, fa avvicinare tutti. Fare il musicista? C’è tempo… Se dovessi fare una band con i miei amici del calcio metterei il Papu Gomez come cantante, non ha una bella voce ma sa gestire il palco”.