Castori torna in sella: accordo col Perugia, firmerà un biennale

Il nuovo allenatore del Perugia sarà Fabrizio Castori, reduce dall'esperienza alla Salernitana: verrà ufficializzato dopo l'addio di Alvini.

Poco meno di otto mesi dopo l'esonero da parte della Salernitana, che solo poche settimane prima aveva portato in Serie A, Fabrizio Castori ha trovato un'altra panchina. Di nuovo in B. L'ex tecnico granata sta infatti per diventare il nuovo allenatore del Perugia.

Accordo trovato, come rivela 'Sky Sport'. Il nome di Castori era da tempo il più chiacchierato per la panchina degli umbri e la fumata bianca, alla fine, è arrivata. O quasi. Perché per l'ufficialità si dovrà attendere ancora un po': il tempo che il Perugia liberi Massimiliano Alvini, destinato ad andare alla Cremonese al posto di Fabio Pecchia.

Dopodiché, arriveranno firme e annunci di rito. Con Castori che potrà firmare con il Perugia un contratto di durata biennale, valido dunque fino al 30 giugno del 2024.

Per Castori, come detto, si tratta di un ritorno in Serie B dopo una stagione nella massima serie. Nel campionato 2020/21 aveva portato alla promozione diretta la Salernitana, giustificando così la scelta del patron Lotito, che aveva deciso di puntare per la seconda volta su di lui dopo la separazione da Gian Piero Ventura.

Da Castori riparte dunque un Perugia che mantiene intatte le proprie ambizioni di grandezza. Il Grifone, che manca dalla Serie A dalla stagione 2003/2004, è reduce dalla sconfitta nei playoff promozione in casa del Brescia dopo aver chiuso la stagione regolare all'ottavo posto.