Casting Napoli, spunta Paulo Sousa: è un candidato forte per la successione di Spalletti

Un nuovo nome viene accostato con forza a quello del Napoli: quello di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ha già incontrato De Laurentiis.

Nei giorni scorsi aveva annunciato che sarebbero servite settimane e pazienza prima di giungere ad una soluzione definitiva, e effettivamente Aurelio De Laurentiis si sta congedendo tutto il tempo necessario per prendere una di quelle decisioni che assolutamente non si possono sbagliare: quella legata alla scelta del nuovo allenatore del Napoli.

Come è noto va individuato l’erede di Luciano Spalletti e se negli ultimi giorni la pista che portava a Vincenzo Italiano si è rivelata un vicolo cieco (era dato in pole, ma resterà alla Fiorentina), le alternative da valutare certamente non mancano.

Lo stesso presidente del Napoli aveva parlato di una lunga lista di profili sul suo tavolo, una lista che evidentemente comprende anche il nome di Paulo Sousa. Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il tecnico portoghese è decisamente diventato uno dei candidati più importanti alla panchina della squadra campione d’Italia.

De Laurentiis sta lavorando in prima persona per sciogliere il nodo allenatore e nella giornata di sabato ha incontrato proprio Paulo Sousa per sondare il terreno e capire quali sono le sue intenzioni.

Il tecnico lusitano è legato alla Salernitana da un altro anno di contratto e affinché possa essere ingaggiato andrà versato un milione di euro previsto dalla clausola per liberarlo. I buoni rapporti con Danilo Iervolino potrebbero condurre anche ad altri tipi di soluzione, quello che intanto è certo è che la corsa che conduce alla panchina azzurra ha visto iscriversi un altro tecnico importante.

Paulo Sousa ovviamente conosce benissimo il calcio italiano, visto che ha militato in Juventus, Inter e Parma da giocatore ed ha guidato per due stagioni anche la Fiorentina. Tecnico estremamente moderno, a differenza di Luciano Spalletti ha spesso preferito la difesa a tre (De Laurentiis aveva spiegato di voler ripartire dal 4-3-3), ma ha anche dimostrato di saper cambiare tanto e spesso dal punto di vista tattico.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, resistono anche le candidature di Rudi Garcia (che si è liberato un paio di mesi fa dall’Al-Nassr) e di Christophe Galtier (che è già giunto alla fine del suo percorso al PSG) e non va trascurata l’opzione Benitez (il suo sarebbe un clamoroso ritorno).