Castillejo shock: "Mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia, sto bene"

L'esterno spagnolo del Milan è stato vittima di una rapina e lo ha denunciato su Instagram con una story: "Ma a Milano tutto apposto?".

Attimi di paura per Samu Castillejo oggi a Milano. L'esterno spagnolo del è stato vittima di una rapina, come ha rivelato lui stesso in una story su Instagram.

"Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno rapinato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia"

Secondo quanto riportato da 'MilanNews', il giocatore di sarebbe trovato in auto, quando due ragazzi gli hanno puntato la pistola e rubato un orologio.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Fortunatamente l'esterno spagnolo non ha subìto conseguenze a livello fisico, come da lui stesso annunciato in un secondo momento.

"Comunque tutto a posto, mi hanno portato via solo l'orologio. Io sto bene grazie".

Non sono ancora trapelati altri dettagli su quanto accaduto.