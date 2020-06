Castillejo shock: "Due ragazzi mi han derubato puntandomi la pistola in faccia"

L'esterno spagnolo del Milan è stato vittima di una rapina e lo ha denunciato su Instagram con una story: "Ma a Milano tutto apposto?".

Attimi di paura per Samu Castillejo oggi a Milano. L'esterno spagnolo del è stato vittima di una rapina, come ha rivelato lui stesso in una story su Instagram.

"Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno rapinato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia"

Non sono stati ancora rivelati altri dettagli su quanto accaduto.

