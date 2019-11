Castillejo promette: "Se segno a Parma mi faccio moro"

L'attaccante del Milan è recuperato, desideroso di dare una mano al team rossonero in questo momento di difficoltà.

Una partita dura, in casa di una delle sorprese di questa . Per il quella di sarà una sfida fondamentale, vista la situazione di classifica e il desiderio di rialzarsi per allontanare la zona calda e magari avvicinare quella europea.

A Parma potrebbe trovare spazio anche Castillejo, recuperato e deciso a dire la sua in questa stagione del Milan. Lo spagnolo si sta allenando in gruppo già da martedì e dunque è arruolabile per la sfida di domenica, che porterebbe i rossoneri a -1 dai gialloblù in caso di successo.

In vista della sfida di Parma, ai microfoni di Sport Mediaset, Castillejo promette:

"Se segno a Parma? Visto che non posso diventare biondo, mi faccio moro...".

Castillejo, a meno di sorprese, partirà dalla panchina per essere primo tifoso dei suoi compagni:

"Preferisco che vinca la squadra piuttosto che fare goal, soprattutto in questo momento dove meritiamo tanto una vittoria".

Nella scorsa annata uno dei quattro goal segnati da Castillejo arrivò contro il Parma. Rispetto alla passata stagione il ruolo dello spagnolo, anche causa infortunio, è decisamente cambiato, poco utilizzato da Giampaolo prima e Pioli prima. 40 presenze nel 2018/2019, 5 in quella attuale, con due saltate per infortunio.